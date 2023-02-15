Полиция Рязанской области ищет очевидцев смертельного ДТП на 219-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» с участием легковушки и фуры. Как сообщает ИА «Высота 102», за рулем одного из автомобилей находился житель Волгоградской области.

— По предварительной информации, 10 февраля 2023 года около 22.50 в Михайловском районе Рязанской области 40-летний мужчина за рулем грузовика Scania с полуприцепом столкнулся с автомобилем LADA Priora под управлением 27-летнего жителя Волгоградского региона, — прокомментировали информагентству в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии погибли четыре человека. От травм на месте ДТП скончались водитель, 21-летний, 22-летний и 21-летний пассажиры отечественной легковушки. Судя по фотографии с места смертельной аварии, легковушке от удара оторвало крышу.

Следствие обращается ко всем, кто располагает любой информацией по данному происшествию, сообщать по телефону 8(4912)44-46-08 или обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1.

Фото: УМВД России по Рязанской области