Почти не выходил из дома. В центре Волгограда обнаружили мертвого мужчину

В Центральном районе Волгограда сегодня, 15 февраля, в одной из квартир найдено тело 72-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», мертвого пенсионера обнаружили после пожара в одной из комнат собственной квартиры.

— Сигнал о возгорании поступил сегодня в 11.03. В двухкомнатной квартире в Центральном районе горели вещи на площади в 10 квадратных метров, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 11.15. Причину возгорания установит экспертиза. В региональном управлении МЧС в очередной раз напоминают жителям Волгоградской области о важности соблюдения мер пожарной безопасности.

Собственный источник в экстренных службах сообщил, что на месте происшествия обнаружен труп хозяина квартиры, а возгорание произошло из-за замыкания электропроводки винилового проигрывателя.

— Пожарных вызвали соседи, увидевшие задымление с балкона. Очаг возгорания находился в одной из комнат рядом с приемником и обогревателем, — пояснил «Высоте» руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. — Предварительно, пенсионер скончался от отравления угарным газом. У погибшего частично обгорели верхние покровы. Организована проверка.

Известно, что пенсионер проживал в квартире один. Со слов соседей, у него сильно болели ноги, и он почти не выходил на улицу.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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