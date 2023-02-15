Происшествия

В Волгоградской области под мостом нашли труп мужчины

Происшествия 15.02.2023 16:35
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15.02.2023 16:35


В Камышинском районе Волгоградской области в День всех влюбленных обнаружили тело 47-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», погибшего обнаружили в Камышине.

— 14 февраля труп мужчины нашли на льду под Бородинским мостом, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Инцидент произошел рано утром около 06.43. 

Собственный источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной смерти стало падение с высоты. Предсмертной записки не обнаружено.  

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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