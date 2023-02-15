В Волгоградской области под мостом нашли труп мужчины

В Камышинском районе Волгоградской области в День всех влюбленных обнаружили тело 47-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», погибшего обнаружили в Камышине.

— 14 февраля труп мужчины нашли на льду под Бородинским мостом, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Инцидент произошел рано утром около 06.43.

Собственный источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной смерти стало падение с высоты. Предсмертной записки не обнаружено.

Фото: архив ИА «Высота 102»