Спорт

Главный тренер «Ротора» рассказал о расхлябанности игроков и о плюсах сборов в Крымске

Спорт 14.02.2023 20:18
0
14.02.2023 20:18


Главный тренер волгоградского «Ротора» подвел итоги второго предсезонного сбора в Крымске, признавшись, чем остался недоволен, а также рассказал о ближайших планах команды. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», Алексей Стукалов заявил в интервью клубной пресс-службе сине-голубых.

Всегда есть моменты, которые можно улучшить. Парни старались выполнять то, что мы от них требовали. Мы провели 4 спарринга: уступили «Текстильщику», одержали победы над «Биологом» и «Вистой» и сыграли вничью с «Тверью». Я недоволен заключительным матчем. Наша команда имела полное преимущество, но десятиминутная расхлябанность в начале второго тайма привела к двум пропущенным голам. Такого допускать нельзя. Да, затем мы забили два мяча, отыгрались и проявили характер, но, в целом, я остался недоволен.

Стукалов посетовал на тяжелые погодные условия,  сопровождавшие проведение тренировочных занятий и товарищеских матчей, которые, как он считает,  не могли не сказаться на подготовительном плане.

Одно дело, когда готовишься при плюсовой температуре и в комфортных условиях и совсем другое, при минусе. Нам пришлось провести вторую часть сбора на искусственном покрытии, чтобы наши игроки не получили повреждений, – заявил наставник сине-голубых.

Также Алексей Стукалов  рассказал,  как проходит адаптация новичков и стоит ли болельщикам ожидать пополнения в составе в ближайшее время.

Парни втягиваются. Кто-то занимается с нами с первого дня подготовки, кто-то присоединился уже по ходу сборов. Понятно, что ребятам нужно некоторое время для того, чтобы освоиться, но уже сейчас они оставляют приятное впечатление на тренировках и я думаю, они нам помогут. Мы полностью укомплектованы, но, если попадется игрок высокого уровня и мы сможем его взять, то мы, конечно, не откажемся.

Стукалов сообщил, что клуб ищет варианты продолжения карьеры в другой команде для полузащитника Максима Мартусевича, который в конце прошлого года хотел расторгнуть контракт с «Ротором» в одностороннем порядком с выплатой компенсации игроку.

Сейчас мы подыскиваем Мартусевичу новый клуб. На данный момент конкретных предложений нет, – пояснил главный тренер.

В заключение наставник  «Ротора»  поделился планами коллектива на заключительный сбор, который пройдёт в Кисловодске с 15 по 27 февраля.

Проведем там шесть контрольных игр. Запланированы дни, когда у нас будет по два спарринга. Все они пройдут в закрытом режиме. Нам нужно будет определить стартовый состав и уже готовиться к первому матчу с «Дружбой» 11 марта. Больше внимания будет уделяться нюансам. Сделаем акцент на тактических моментах и стандартных положениях, – пообещал он.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.02.2023 11:57
Спорт 14.02.2023 11:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.02.2023 18:58
Спорт 12.02.2023 18:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.02.2023 20:40
Спорт 11.02.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.02.2023 14:14
Спорт 11.02.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.02.2023 16:43
Спорт 10.02.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.02.2023 17:54
Спорт 07.02.2023 17:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.02.2023 12:02
Спорт 07.02.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
07.02.2023 10:26
Спорт 07.02.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.02.2023 10:19
Спорт 04.02.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.02.2023 11:52
Спорт 01.02.2023 11:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2023 13:15
Спорт 30.01.2023 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
25.01.2023 20:23
Спорт 25.01.2023 20:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.01.2023 21:08
Спорт 24.01.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.01.2023 11:28
Спорт 22.01.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.01.2023 09:36
Спорт 21.01.2023 09:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:43
В Волжском в День влюбленных полицейские и ангелы раздали оберегиСмотреть фотографии
20:18
Главный тренер «Ротора» рассказал о расхлябанности игроков и о плюсах сборов в КрымскеСмотреть фотографии
19:47
Волгоградцы отправили участникам СВО подарки к Дню защитника ОтечестваСмотреть фотографии
19:35
Жилье в элитных новостройках Волгограда подорожало до 102 тысяч за метрСмотреть фотографии
19:12
«Отходите, я прикрою»: на Украине погиб 39-летний доброволец из Волгограда Роман АндрющенковСмотреть фотографии
18:03
Познакомился в Сети. В Волгограде 16-летнего подростка задержали после наркоквестаСмотреть фотографии
17:50
«Проиграли все суды»: в истории с жалобой в ОНФ вдовы участника СВО из Волгограда всплыли новые подробностиСмотреть фотографии
17:30
52% волгоградцев планируют формировать сбережения в 2023 годуСмотреть фотографии
17:04
«Мать его не отпускала»: в Волгоградской области похоронят 44-летнего бойца «Вагнера» Александра ШожемскогоСмотреть фотографии
16:37
Плата за ЖКУ в Волгоградской области с 1 марта изменится из-за новых методов расчетовСмотреть фотографии
15:58
Почти 20 лет на двоих получили волгоградцы за угон и аферу с арендованным автоСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде 52-летнего растлителя детей приговорили к 4 годамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
Праздничная акция в билайне: вернём до половины от цены смартфонаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский облсуд отменил условный приговор бывшему оперу за взяткуСмотреть фотографии
13:21
Бочаров принял участие в заседании Национального антитеррористического комитетаСмотреть фотографии
13:10
«У нас майнинговая ферма?»: жителей дома в Волгограде задушили космическими счетами за ОДНСмотреть фотографии
12:20
Под Волгоградом внедорожник разорвало в ДТП грузовиками: видео с места аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Мошенник из Абхазии после 17 лет в бегах идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Дело об убийстве беременной волгоградки ушло в особый отдел СУ СКРСмотреть фотографии
11:57
Волгоградские гандболисты встретятся с соседями по турнирной таблице в Москве 15 и 16 февраляСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде 2000 коммунальщиков бросили на уборку снегаСмотреть фотографии
11:31
Вопросы по внедрению ЕНС объединили налоговиков и ОНФ в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом уволен с поста главврач Михайловской ЦРБ Андрей КалмыковСмотреть фотографии
10:43
«Права не нарушены»: чиновники Котово назвали причины исключения незрячего инвалида из жилищной очередиСмотреть фотографии
10:01
В центре Волгограда на территории ЖК «Арбат» нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
09:55
На прудах-испарителях АО «КАУСТИК» гнездятся «краснокнижные» птицыСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде у кафе «Пиратская бухта» сгорел автомобиль: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:15
На трассы Волгоградской области выехали экипажи ДПС из-за снегопадаСмотреть фотографии
07:55
Волгоградцы перестали болеть гриппом А и ВСмотреть фотографии
21:51
Волгоградской области могут вернуть сезонный переход на летнее и зимнее времяСмотреть фотографии
 