Главный тренер «Ротора» рассказал о расхлябанности игроков и о плюсах сборов в Крымске

Главный тренер волгоградского «Ротора» подвел итоги второго предсезонного сбора в Крымске, признавшись, чем остался недоволен, а также рассказал о ближайших планах команды. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», Алексей Стукалов заявил в интервью клубной пресс-службе сине-голубых.

– Всегда есть моменты, которые можно улучшить. Парни старались выполнять то, что мы от них требовали. Мы провели 4 спарринга: уступили «Текстильщику», одержали победы над «Биологом» и «Вистой» и сыграли вничью с «Тверью». Я недоволен заключительным матчем. Наша команда имела полное преимущество, но десятиминутная расхлябанность в начале второго тайма привела к двум пропущенным голам. Такого допускать нельзя. Да, затем мы забили два мяча, отыгрались и проявили характер, но, в целом, я остался недоволен.

Стукалов посетовал на тяжелые погодные условия, сопровождавшие проведение тренировочных занятий и товарищеских матчей, которые, как он считает, не могли не сказаться на подготовительном плане.

– Одно дело, когда готовишься при плюсовой температуре и в комфортных условиях и совсем другое, при минусе. Нам пришлось провести вторую часть сбора на искусственном покрытии, чтобы наши игроки не получили повреждений, – заявил наставник сине-голубых.

Также Алексей Стукалов рассказал, как проходит адаптация новичков и стоит ли болельщикам ожидать пополнения в составе в ближайшее время.

– Парни втягиваются. Кто-то занимается с нами с первого дня подготовки, кто-то присоединился уже по ходу сборов. Понятно, что ребятам нужно некоторое время для того, чтобы освоиться, но уже сейчас они оставляют приятное впечатление на тренировках и я думаю, они нам помогут. Мы полностью укомплектованы, но, если попадется игрок высокого уровня и мы сможем его взять, то мы, конечно, не откажемся.

Стукалов сообщил, что клуб ищет варианты продолжения карьеры в другой команде для полузащитника Максима Мартусевича, который в конце прошлого года хотел расторгнуть контракт с «Ротором» в одностороннем порядком с выплатой компенсации игроку.

– Сейчас мы подыскиваем Мартусевичу новый клуб. На данный момент конкретных предложений нет, – пояснил главный тренер.

В заключение наставник «Ротора» поделился планами коллектива на заключительный сбор, который пройдёт в Кисловодске с 15 по 27 февраля.

– Проведем там шесть контрольных игр. Запланированы дни, когда у нас будет по два спарринга. Все они пройдут в закрытом режиме. Нам нужно будет определить стартовый состав и уже готовиться к первому матчу с «Дружбой» 11 марта. Больше внимания будет уделяться нюансам. Сделаем акцент на тактических моментах и стандартных положениях, – пообещал он.