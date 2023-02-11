Накануне «Спартак-Волгоград» в Центре водных видов спорта проводил первый домашний поединок 13-го тура чемпионата России по водному поло среди мужских команд против астраханского «Динамо-СШОР» и одержал победу со счетом 11:6. Как сообщает ИА «Высота 102», красно-белые встречались со своим соперником в рамках предпоследнего тура предварительного этапа первенства. На момент очных встреч волгоградцы единолично лидировали в таблице и своё единственное поражение потерпели как раз от астраханцев в первом круге.

Спартаковцы быстро оформили комфортное преимущество и в первом периоде забросили шесть безответных мячей. Во втором периоде красно-белые забили ещё два безответных гола и к большому перерыву ушли, ведя в счёте 6:0.

В третьем периоде динамовцы возродили интригу в матче и оформили на свой счёт пять результативных действий в ворота голкипера «Спартака» Петра Федотова. Красно-белые на этом отрезке игры ответили лишь двумя голевыми бросками.

В заключительном, четвертом тайме, волгоградцы спокойно довели дело до заслуженной победы и выиграли период со счётом 3:1. Окончательный счёт в игре стал 11:6 в пользу «Спартака»

Лучшим бомбардиром встречи в составе волгоградского клуба стал нападающий Арслан Закиров с 4-мя результативными бросками. Ещё по два забитых мяча оформили на свой счёт форварды Артём Ашаев и Степан Андрюков.

Сегодня, 11 февраля, команды встретились вновь и спартаковцы сумели закрепить свой успех, одержав вторую победу со счётом 13:7.

В первом периоде красно-белые в очередной раз показали хорошую реализацию и надежную игру в обороне и нанесли пять безответных бросков по воротам «Динамо». Результативные баллы на свой счёт записали нападающие команды, а один из голов «Спартак» забил в большинстве. Астраханцам даже не помог взятый тайм-аут при счёте 3:0. Они нанесли два броска в атаке, с которыми успешно справился голкипер волгоградцев Пётр Федотов.

В начале второго периода Федотов продолжал спасать свою команду и снова записал в свой актив два сейва. В свою очередь, спартаковцы на чужой половине бассейна продолжили идти вперёд и получили право на исполнение штрафного броска, который успешно реализовал Арслан Закиров. Под конец тайма динамовцы забили два свои первых мяча в игре. Счёт к большому перерыву стал 6:2 в пользу «Спартака».

В третьем периоде команды обменялись голами в большинстве. Ещё один результативный балл набрал в составе волгоградцев Степан Андрюков, отмечающий сегодня свой день рождения.

В заключительном отрезке матча ватерполисты "Спартака" не смогли реализовать штрафной бросок, с которым справился голкипер «Динамо». Через некоторое время астраханский коллектив сумел использовать численное преимущество и сократил отставание от своих соперников до трёх голов.



Тем не менее, хозяева площадки, как и в первом поединке, довели дело до уверенной победы, забив ещё пять голов. Окончательный счёт этой встречи — 13:7 в пользу красно-белых.



Лучшим бомбардиром в составе подопечных Владимира Кабутова снова стал Арслан Закиров с трёмя заброшенными мячами. Волгоградская команда, одержав победу в двух поединках, набрала четыре очка и продолжает лидировать в регулярном чемпионате, показав полную готовность к предстоящим играм плей-офф.

Автор: Иван Тюгаев



Фото: «Спартак-Волгоград» / vk.com

