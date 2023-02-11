Спорт

Двойной триумф: «Спартак-Волгоград» упрочил лидерство в матчах с астраханскими ватерполистами

Спорт 11.02.2023 20:40
0
11.02.2023 20:40


Накануне «Спартак-Волгоград» в Центре водных видов спорта проводил первый домашний поединок 13-го тура чемпионата России по водному поло среди мужских команд против астраханского «Динамо-СШОР» и одержал победу со счетом 11:6. Как сообщает ИА «Высота 102», красно-белые встречались со своим соперником в рамках предпоследнего тура предварительного этапа первенства. На момент очных встреч волгоградцы единолично лидировали в таблице и своё единственное поражение потерпели как раз от астраханцев в первом круге.

Спартаковцы быстро оформили комфортное преимущество и в первом периоде забросили шесть безответных мячей. Во втором периоде красно-белые забили ещё два безответных гола и к большому перерыву ушли, ведя в счёте 6:0.

В третьем периоде динамовцы возродили интригу в матче и оформили на свой счёт пять результативных действий в ворота голкипера «Спартака» Петра Федотова. Красно-белые на этом отрезке игры ответили лишь двумя голевыми бросками.

В заключительном, четвертом тайме, волгоградцы спокойно довели дело до заслуженной победы и выиграли период со счётом 3:1. Окончательный счёт в игре стал 11:6 в пользу «Спартака»

Лучшим бомбардиром встречи в составе волгоградского клуба стал нападающий Арслан Закиров с 4-мя результативными бросками. Ещё по два забитых мяча оформили на свой счёт форварды Артём Ашаев и Степан Андрюков.

Сегодня, 11 февраля, команды встретились вновь и спартаковцы сумели закрепить свой успех, одержав вторую победу со счётом 13:7.

В первом периоде красно-белые в очередной раз показали хорошую реализацию и надежную игру в обороне и нанесли пять безответных бросков по воротам «Динамо». Результативные баллы на свой счёт записали нападающие команды, а один из голов «Спартак» забил в большинстве. Астраханцам даже не помог взятый тайм-аут при счёте 3:0. Они нанесли два броска в атаке, с которыми успешно справился голкипер волгоградцев Пётр Федотов.

В начале второго периода Федотов продолжал спасать свою команду  и снова записал в свой актив два сейва. В свою очередь, спартаковцы на чужой половине бассейна продолжили идти вперёд и получили право на исполнение штрафного броска, который успешно реализовал Арслан Закиров. Под конец тайма динамовцы забили два свои первых мяча в игре. Счёт к большому перерыву стал 6:2 в пользу «Спартака».

В третьем периоде команды обменялись голами в большинстве. Ещё один результативный балл набрал в составе волгоградцев Степан Андрюков, отмечающий сегодня свой день рождения.

В заключительном отрезке матча ватерполисты "Спартака" не смогли реализовать штрафной бросок, с которым справился голкипер «Динамо». Через некоторое время астраханский коллектив сумел использовать численное преимущество и сократил отставание от своих соперников до трёх голов.

Тем не менее, хозяева площадки, как и в первом поединке,  довели дело до уверенной победы, забив ещё пять голов. Окончательный счёт этой встречи — 13:7 в пользу красно-белых.

Лучшим бомбардиром в составе подопечных Владимира Кабутова снова стал Арслан Закиров с трёмя заброшенными мячами. Волгоградская команда, одержав победу в двух поединках, набрала четыре очка и продолжает лидировать в регулярном чемпионате, показав полную готовность к предстоящим играм плей-офф.

Автор: Иван Тюгаев

Фото: «Спартак-Волгоград» / vk.com 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
11.02.2023 14:14
Спорт 11.02.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.02.2023 16:43
Спорт 10.02.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.02.2023 17:54
Спорт 07.02.2023 17:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.02.2023 12:02
Спорт 07.02.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
07.02.2023 10:26
Спорт 07.02.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.02.2023 10:19
Спорт 04.02.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.02.2023 11:52
Спорт 01.02.2023 11:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2023 13:15
Спорт 30.01.2023 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
25.01.2023 20:23
Спорт 25.01.2023 20:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.01.2023 21:08
Спорт 24.01.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.01.2023 11:28
Спорт 22.01.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.01.2023 09:36
Спорт 21.01.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.01.2023 16:54
Спорт 11.01.2023 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.01.2023 15:27
Спорт 10.01.2023 15:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.12.2022 11:21
Спорт 31.12.2022 11:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:54
Волгоградцев предупредили о шторме и метели 12 февраляСмотреть фотографии
20:40
Двойной триумф: «Спартак-Волгоград» упрочил лидерство в матчах с астраханскими ватерполистамиСмотреть фотографии
19:32
В Волгоградской области джип протаранил теплотрассу и порвал трубуСмотреть фотографии
17:52
В Череповце создали ледяную копию скульптуры «Родина-мать» из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:41
«Он был героем»: в Волгограде простились с 36-летним десантником Александром БелоусовымСмотреть фотографии
15:21
Волгоградские инспекторы ГАИ стали героями программы «Человек и закон»Смотреть фотографии
14:14
Волгоградский «Ротор» завершил второй сбор ничьей с «Тверью»Смотреть фотографии
13:30
На Украине погиб 31-летний рядовой Константин Зоткин из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:37
На трассе в Волгоградской области открыли движение после ДТП с КАМАЗомСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде бригада из 11 врачей спасла беременную с редкой патологиейСмотреть фотографии
11:11
У него родилась дочь: погибшего на Украине 22-летнего разведчика похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
ДТП с большегрузами на трассе в Волгоградской области парализовало движениеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде изменили схему движения маршрута № 23аСмотреть фотографии
09:01
«Докажи, чтобы не было обидно»: ветеран следствия Альбина Никулова – о настоящих следователях и громких делахСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
Короткая передышка перед морозами: что будет с погодой в Волгограде на новой неделеСмотреть фотографии
21:46
«Первым делом – самолеты»: сотни волгоградцев пришли на бесплатный концерт группы «Корни»Смотреть фотографии
20:55
Составы всех УИК обновят к выборам 2024 года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:27
Мобилизованного волгоградца-банкрота незаконно лишали суточных в счет погашения долгаСмотреть фотографии
19:39
Волгоградский бизнес накопил на счетах 116 млрд рублейСмотреть фотографии
18:55
В Волгоградской области мужчина найден мертвым в частном домеСмотреть фотографии
18:13
«Точно такой, но дешевле»: клон строящегося в Михайловке центра культуры нашли в Воронежской областиСмотреть фотографии
17:41
Первые в 2023 году выборы пройдут 12 февраля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:53
Сады Придонья рассказали об итогах годаСмотреть фотографии
16:43
Волгоградские гандболистки 12 февраля встретятся с соперницами из КрасноадараСмотреть фотографии
16:13
Новый корпус «Народной ярмарки» открыли 10 февраля на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
15:53
Организаторы реалити-шоу с «клубничкой» идут под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
«Вместо черной метки»: жильцы потеющей многоэтажки в Волгограде оставляют послания УКСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
В Волгограде задержан организатор очередной финансовой пирамидыСмотреть фотографии
14:32
На ж/д вокзале в Волгограде появились первые капсулы для снаСмотреть фотографии
14:01
УФАС нашло объяснение баснословным ценам на огурцы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 