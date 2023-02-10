Волгоградский бизнес накопил на счетах 116 млрд рублей









Доля рублевых средств на расчетных счетах и депозитах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Волгоградской области за год выросла, как и объемы накоплений. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

По состоянию на 1 января 2023 года средства регионального бизнеса увеличились на 12,8% - до 116 миллиардов рублей. В целом по России этот показатель был выше - чуть более 20%. Доля рублевых средств за год выросла на 3%.

- Так, если на 1 января прошлого года в рублях было номинировано около 90% средств волгоградских компаний и индивидуальных предпринимателей, то на 1 января 2023 года уже 93%, что обусловлено в том числе адаптацией бизнеса к новым условиям и переориентацией на внутренний рынок, - отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Остатки средств у индивидуальных предпринимателей на 1 января выросли до 16,8 миллиарда рублей, рост составил 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства предприятий на основных счетах и депозитах, открытых региональному бизнесу, увеличились до 71 миллиарда и 28,2 миллиарда рублей соответственно.







