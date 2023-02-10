Экономика

Волгоградский бизнес накопил на счетах 116 млрд рублей

Экономика 10.02.2023 19:39
0
10.02.2023 19:39



Доля рублевых средств на расчетных счетах и депозитах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Волгоградской области за год выросла, как и объемы накоплений. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.
По состоянию на 1 января 2023 года средства регионального бизнеса увеличились на 12,8% - до 116 миллиардов рублей. В целом по России этот показатель был выше - чуть более 20%. Доля рублевых средств за год выросла на 3%.
- Так, если на 1 января прошлого года в рублях было номинировано около 90% средств волгоградских компаний и индивидуальных предпринимателей, то на 1 января 2023 года уже 93%, что обусловлено в том числе адаптацией бизнеса к новым условиям и переориентацией на внутренний рынок, - отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.
Остатки средств у индивидуальных предпринимателей на 1 января выросли до 16,8 миллиарда рублей, рост составил 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства предприятий на основных счетах и депозитах, открытых региональному бизнесу, увеличились до 71 миллиарда и 28,2 миллиарда рублей соответственно.  



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.02.2023 19:42
Экономика 10.02.2023 19:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2023 16:53
Экономика 10.02.2023 16:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2023 14:57
Экономика 10.02.2023 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2023 14:10
Экономика 10.02.2023 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2023 12:45
Экономика 10.02.2023 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2023 11:30
Экономика 10.02.2023 11:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2023 17:54
Экономика 09.02.2023 17:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2023 15:51
Экономика 09.02.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2023 15:42
Экономика 09.02.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2023 12:55
Экономика 09.02.2023 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2023 12:42
Экономика 09.02.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.02.2023 12:22
Экономика 09.02.2023 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2023 16:42
Экономика 08.02.2023 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2023 14:06
Экономика 08.02.2023 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2023 13:55
Экономика 08.02.2023 13:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:46
«Первым делом – самолеты»: сотни волгоградцев пришли на бесплатный концерт группы «Корни»Смотреть фотографии
20:55
Составы всех УИК обновят к выборам 2024 года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:27
Мобилизованного волгоградца-банкрота незаконно лишали суточных в счет погашения долгаСмотреть фотографии
19:39
Волгоградский бизнес накопил на счетах 116 млрд рублейСмотреть фотографии
18:55
В Волгоградской области мужчина найден мертвым в частном домеСмотреть фотографии
18:13
«Точно такой, но дешевле»: клон строящегося в Михайловке центра культуры нашли в Воронежской областиСмотреть фотографии
17:41
Первые в 2023 году выборы пройдут 12 февраля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:53
Сады Придонья рассказали об итогах годаСмотреть фотографии
16:43
Волгоградские гандболистки 12 февраля встретятся с соперницами из КрасноадараСмотреть фотографии
16:13
Новый корпус «Народной ярмарки» открыли 10 февраля на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
15:53
Организаторы реалити-шоу с «клубничкой» идут под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
«Вместо черной метки»: жильцы потеющей многоэтажки в Волгограде оставляют послания УКСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
В Волгограде задержан организатор очередной финансовой пирамидыСмотреть фотографии
14:32
На ж/д вокзале в Волгограде появились первые капсулы для снаСмотреть фотографии
14:01
УФАС нашло объяснение баснословным ценам на огурцы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
Летевший из Волгограда самолет с приключениями приземлился в МосквеСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде производителей армейской экипировки призвали к социальной ответственностиСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде студентку приговорили к 100 часам обязательных работ за обман пенсионеркиСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде задумали строительство новой дороги в Кировском районеСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 10 февраля бесплатно выступит группа «Корни»: где и во сколькоСмотреть фотографии
11:57
Связь Tele2 появилась в отдаленных хуторах и поселках Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
В Котово устранили порыв на водопроводеСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области чабан из-за корысти убил стадо ценных животныхСмотреть фотографии
11:30
Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнесаСмотреть фотографии
11:30
«Почти как мясо»: килограмм огурцов в Волгограде продают за 350 рублейСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде подрядчик капремонта попал под уголовную статью после обрушения новой крышиСмотреть фотографии
10:31
Банк «Открытие»: четверть жителей ЮФО стали больше заниматься физкультурой после пандемии COVID-19Смотреть фотографии
09:50
Журналисты упоминают Волгоградскую область в СМИ чаще других регионовСмотреть фотографии
09:45
«Тушили больше двух часов»: в Урюпинске сгорел торговый центрСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде женщина получила тяжелые травмы при падении из окнаСмотреть фотографии
 