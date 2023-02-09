Расследования

«Не опять, а снова. Ждите!»: в Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»

Расследования 09.02.2023 16:36
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09.02.2023 16:36


В Центральном районе Волгограда посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл» снова эвакуировали сегодня, 9 февраля.  Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, к зданию ТРК подъехали машины оперативных служб. 

— Эвакуируют, да. Не опять, а снова. Скоро все закончится. Ждите! — сообщил представитель администрации торгового комплекса. 

Последний раз ТРК в центре Волгограда эвакуировали 2 января. Известно, что «Европа Сити Молл» выставили на продажу почти за миллиард рублей

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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