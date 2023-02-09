В Центральном районе Волгограда посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл» снова эвакуировали сегодня, 9 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, к зданию ТРК подъехали машины оперативных служб.

— Эвакуируют, да. Не опять, а снова. Скоро все закончится. Ждите! — сообщил представитель администрации торгового комплекса.

Последний раз ТРК в центре Волгограда эвакуировали 2 января. Известно, что «Европа Сити Молл» выставили на продажу почти за миллиард рублей.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»