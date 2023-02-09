Ежемесячно 3000 волгоградцев уходят в самозанятые

Экономика 09.02.2023 12:42
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09.02.2023 12:42
В Волгоградской области в среднем за месяц число налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», увеличивается более чем на 3 тысячи человек.
Как сообщили в УФНС России по региону, на 1 февраля 2023 года в регионе насчитывается уже 90,5 тысячи «самозанятых». В прошлом году их число выросло в 1,7 раза. Сумма налога, уплаченная этой категорией налогоплательщиков в 2022 году, достигла 365 миллионов рублей.
В Волгоградской области, напомним, этот налоговый режим был введен с 1 января 2020 года. Наибольшей популярностью у «самозанятых» пользуются пассажирские и грузовые перевозки, парикмахерские услуги, аренда квартир, а также услуги репетиторов.
Самый быстрый процесс регистрации в качестве «самозанятого», если у вас уже есть личный кабинет налогоплательщика – физического лица: тогда вам понадобится только ИНН и пароль от ЛК физлица. Для удобства можно скачать мобильное приложение ФНС России «Мой налог», в котором можно зарегистрироваться любым удобным для вам способом. Подробности можно найти на сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход».
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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