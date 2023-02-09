Экономика

ПАО Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за январь 2023 года

Экономика 09.02.2023 12:22
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09.02.2023 12:22


ПАО Сбербанк опубликовал сокращенные результаты работы по по РПБУ за январь 2023 года, рассчитанные по внутренней методике банка.

- В январе мы увидели продолжение позитивных трендов, которые наблюдались в конце прошлого года, несмотря на сезонное снижение деловой активности. Уверенный рост основных доходных статей, стабильное качество кредитного портфеля и сдержанный рост расходов позволили банку нарастить прибыль на 10% по отношению к январю 2022 года и получить более 110 млрд рублей, - прокомментировал Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка .

Динамика активности клиентов1

Количество розничных клиентов достигло 106.9 млн человек, а юридических лиц — превышает 3 млн компаний. 
Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0.2 млн с начала года и превысило 5.9 млн. 
Сбер признан самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом России, а также вошёл в число 200 самых дорогих брендов планеты в рейтинге BrandFinanceGlobal 500.
Сбер признан лучшим работодателем по версии крупнейшего сервиса по поиску работы в России.
Розничный кредитный портфель составил 12.2 трлн руб., показав рост на 1% за январь в основном за счет ипотечного кредитования, кредитных карт, остатки по которым прибавили более 3% за месяц.
 Выдачи розничных кредитов в январе превысили показатель аналогичного периода прошлого года и составили 415 млрд руб., из которых более 170 млрд руб. составили ипотечные кредиты (+5.2% по сравнению с январем прошлого года). 
 Сбер получил премию FrankCreditCardsAward 2022: кредитная СберКарта победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», а СберБанк Онлайн признан самым удобным мобильным приложением для держателей кредитных карт. 
 Доля Сбера на рынке кредитных карт достигла 46.3% на 1 января 2023, прибавив 2.5 п.п. за год. 
Корпоративный кредитный портфель составил 18.6 трлн руб. и снизился на 0.9%2 за месяц, что было вызвано погашением кредитов несколькими крупными заемщиками. В январе корпоративным клиентам было выдано порядка 800 млрд руб.
Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2.2% на конец января. 
Средства физических лиц составили 17.5 трлн руб., снизившись на 4.7%2 за отчетный месяц, что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре прошлого года. Прирост средств за декабрь 2022 – январь 2023 превысил 3%2.
Средства юридических лиц снизились на 4.5%2
в январе до 8.3 трлн руб. в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка.

Ключевые показатели эффективности за январь

Чистый процентный доход в январе вырос на 16.4% г/г до 173.8 млрд руб. на фоне роста доли розничных кредитов и снижения доли валютных активов в структуре работающих активов.
Чистый комиссионный доход увеличился на 14.9% г/г в январе до 45.6 млрд руб. 
В январе стоимость риска приблизилась к нормализованному уровню и составила 1.1%.
Операционные расходы выросли в январе на 2.4% г/г до 50.3 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 24.1%.
Несмотря на сильный финансовый результат в январе прошлого года, банк обеспечил прирост чистой прибыли на 10% г/г, заработав более 110 млрд руб. в январе 2023 года. 
ПАО Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные Наблюдательным советом в декабре 2021 года. 

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).   


1 Без учета валютной переоценки
2 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов


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