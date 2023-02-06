На трассе Москва-Волгоград дорожная машина смяла иномарку с людьми









Два человека пострадали в аварии, которая произошла накануне днем на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградкой области.





На 839 км автодороги дорожная комбинированная машина «ЭД-405А», которая обрабатывала проезжую часть от гололеда, под управлением 60-летнего водителя при развороте расплющила «Киа Серато».





32-летний водитель иномарки и 41-летний пассажир с травмами доставлены в медучреждение.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области