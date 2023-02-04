В Волгоградской области индекс промышленного производства в 2022 году составил 103,8%









По итогам 2022 года индекс промышленного производства Волгоградской области составил 103,8%, что выше средних показателей по стране. Обрабатывающие предприятия региона сработали на 106,6%, превысив российский уровень на 7,9 процентных пункта, сообщили ИА «Высота 102» в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.





Так, в металлургии по итогам января-декабря 2022 года выросло производство стальных труб на 27,9%, готового проката — на 15,4%, легированной стали в слитках — на 13,3%, электродов с покрытием — на 7,6%.





Машиностроители в 3,5 раза нарастили выпуск арматуры для трубопроводов, котлов и цистерн, в 3,2 раза — автобусов; в 1,5 раза — автокранов, на 29,9% — насосов для подачи жидкостей. Химики увеличили выпуск моющих средств на 23,5%, пластмассовых труб и трубок — на 19,3%, гербицидов — на 22,4%, лакокрасочных материалов на основе полимеров — на 3%, мыла — на 4,3%, пластмасс в первичных формах — на 3%.





Предприятия стройиндустрии по итогам прошлого года обеспечили рост производства кирпича в 1,5 раза, извести — на 38,9%, строительных растворов — на 27,4%, товарного бетона — на 14,5%, строительных блоков — на 5,6%, керамической плитки для полов — на 7,5%. Производство стеклянных бутылок возросло на 15,1%, банок — на 11,4%.





В нефтеперерабатывающем комплексе выпуск автомобильного бензина увеличен на 1,1%, дизельного топлива — на 1,7%, топочного мазута — на 2,8%. В легкой промышленности выросло производство трикотажных изделий, включая изделия для детей, в 2,4 раза; одежды — на 25,6%; спецодежды — на 9,3%; постельного белья — на 7,7%.





Напомним, президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Бочаровым отметил рост промышленного производства в Волгоградской области. Глава региона доложил о реализации инвестпроектов, направленных на освоение выпуска новой продукции, поблагодарил за оказанную поддержку, которая позволяет не только сохранять индустриальные мощности, но и модернизировать их.





Фото сайта администрации Волгоградской области

