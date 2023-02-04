







В Волжском горсуде приступают к рассмотрению дела по обвинению Сергея Богачева в серии мошенничеств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт горсуда, первое заседание назначено на 7 февраля. Дело будет рассматривать судья Елена Сапрыкина. Сергею Богачеву вменяют шесть эпизодов мошенничества в отношении нескольких женщин.





Напомним, 52-летний Сергей Богачев недавно стал героем популярной передачи у Андрея Малахова. Мужчина, который работал руководителем автошколы, крутил романы одновременно с несколькими женщинами и заодно выманивал с них деньги.





С 2016 по 2020 годы, по версии следствия, мужчина получил от обманутых им женщин около 3 миллионов рублей. Разоблачили его после того, как одна из возлюбленных Сергея Богачева опубликовала в сети совместные фотографии.





Казанове грозит до 10 лет лишения свободы. Вину в содеянном любовник-аферист признал.

– Установлено, что 52-летний житель Волжского с 2016 по 2020 годы знакомился с социальной сети с женщинами, приглашал на обучение вождению, либо предоставлял работу в своей фирме. После этого, используя различные психологические приемы, входил в доверие к потерпевшим, – ранее рассказывали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – При этом к каждой женщине он находил особый подход: с кем-то разделял интересы, другим помогал в бытовых мелочах, с третьими вступал в гражданский брак. Спустя непродолжительное время мужчина сообщал о неожиданно возникших проблемах в сфере бизнеса, либо о тяжком недуге, требующем немедленного и дорогостоящего лечения, а также об отсутствии денежных средств на это. Как правило, настроенные более чем дружелюбно к нему женщины предпринимали все возможные меры, чтобы оказать помощь ставшему близким им человеку. Одни отдавали накопленные средства, другие продавали квартиру, третьи брали несколько кредитов.