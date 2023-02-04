Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в Крымске над «Биологом»









«Ротор» в рамках проходящего предсезонного сбора в Крымске накануне обыграл новокубанский «Биолог» со счётом 2:1 . Как сообщает ИА "Высота 102", ключевые события в матче не заставили себя долго ждать. Уже на 3-й минуте защитник волгоградцев Глеб Шильников заработал пенальти для своей команды, ворвавшись в штрафную и заставив оппонента сфолить на себе. Одиннадцатиметровый успешно реализовал Артём Максименко, для которого этот гол стал дебютным в рамках товарищеских матчей. В свою очередь, «Биолог» быстро отыгрался на 8-й минуте.







До конца тайма у обеих команд было несколько возможностей забить второй мяч. В середине тайма полузащитник «Ротора» Юрий Завезён с хорошей позиции пробил выше ворот. А новокубанцы ответили своим моментом под занавес первой половины игры, когда их футболист нанёс удар, после которого мяч пролетел рядом со штангой.





Алексей Стукалов продолжает давать шанс многим футболистам проявить себя и доказать тренерскому штабу свою готовность приносить пользу в официальных матчах. Наставник сине-голубых в перерыве произвёл несколько замен и даже поменял схему игры.





Изменения принесли свои плоды сразу после выхода команд из раздевалок. На 47-й минуте нападающий «Ротора» Дэвид Бигулаев после передачи своего партнера по команде Ризвана Ахмедханова отправил мяч в сетку. Как и в первом тайме, в дальнейшем оба коллектива неоднократно угрожали воротам друг друга. В частности. новокубанцы могли сравнять счёт, но не дал им это сделать игрок волгоградцев Сергей Зуйков, выбивший мяч с пустых ворот.





Сине-голубые имели шанс увеличить преимущество за несколько минут до окончания встречи. Волгоградский клуб разыграл угловой, в ходе которого Сергей Обивалин имел возможность пробить с хорошей позиции, но мяч после его удара головой угодил в перекладину. Концовка встречи прошла под диктовку «Ротора», но забитых голов в поединке больше не было.





Отметим, что почти сразу после матча волгоградцы объявили о подписании контракта с полузащитником Алиханом Шаваевым, имеющим солидный опыт выступления в элитном дивизионе за разные команды. Нынешний сезон он начинал в воронежском «Факеле» в Премьер-лиге, но покинул команду в зимний период.