



Свыше двух часов в Волгограде 2 февраля тушили пожар в многоквартирном доме №5 на улице Поддубного. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, с места происшествия были госпитализированы два человека - 40-летний мужчина и 42-летняя женщина.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 19:54.

- В квартире многоквартирного двухэтажного дома горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Пожарные расчеты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22.12, - рассказали в управлении.

Причину возгорания устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что оба пострадавших доставлены в больницу №25.

- Состояние женщины тяжелое, она в отделении реанимации, - уточнили в облздраве.

Второй пострадавший находится в отделении острых отравлений. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.



