Происшествия 03.02.2023 10:04
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03.02.2023 10:04
Свыше двух часов в Волгограде 2 февраля тушили пожар в многоквартирном доме №5 на улице Поддубного. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, с места происшествия были госпитализированы два человека - 40-летний мужчина и 42-летняя женщина.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 19:54.
- В квартире многоквартирного двухэтажного дома горели домашние вещи на площади 15 кв.м. Пожарные расчеты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22.12, - рассказали в управлении.
Причину возгорания устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что оба пострадавших доставлены в больницу №25.
- Состояние женщины тяжелое, она в отделении реанимации, - уточнили в облздраве.
Второй пострадавший находится в отделении острых отравлений. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.
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