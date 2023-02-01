Федеральные новости

Правительство РФ с 1 февраля проиндексировало пособия инвалидам и Героям России

Федеральные новости 01.02.2023 17:40
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01.02.2023 17:40


С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 11,9%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина.

Среди индексируемых пособий – ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России.

Кроме того, индексация коснется ряда выплат семьям с детьми. Так, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится до 22,9 тыс. рублей, размер единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью также вырастет до 22,9 тыс. рублей.

Увеличится и размер материнского капитала на первого ребёнка – с 524,5 тыс. до 586,9 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) – с 693,1 тыс. до 775,6 тыс. рублей.

Справка. В России действует единый порядок индексации социальных выплат, назначение которых не привязано к прожиточному минимуму. Такие выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. С 2022 года по поручению Президента на уровень фактической инфляции стал индексироваться и материнский капитал.



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