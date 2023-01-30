Группа ВТБ и «Ростелеком» совместно займутся масштабными проектами в сфере цифрового развития регионов
Телеком 30.01.2023 13:04
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30.01.2023 13:04
«Ростелеком» и «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» создали совместное предприятие (СП) «Инфра-Телеком», которое будет специализироваться на организации проектов по развитию цифровой инфраструктуры в регионах. Речь идет о создании комплексов видеонаблюдения и фотовидеофиксации, интеллектуальных транспортных систем, повышении энергоэффективности, автоматизации процессов в ЖКХ, реализации проектов «Безопасный город» и других направлениях.
Для финансирования проектов предприятие планирует использовать механизмы государственно-частного партнерства. По предварительным оценкам совокупный объем реализованных совместных проектов до 2025 года может составить до 35 млрд рублей.
Первым проектом нового совместного предприятия станет создание системы видеонаблюдения в Мурманской области. Цель проекта — повышение общественной безопасности в населенных пунктах региона, особенно в местах массового пребывания людей. Всего планируется установить более 1 000 видеокамер, а также внедрить интеллектуальную систему видеоаналитики.
Проект отвечает национальным целям развития страны: в результате внедрения цифровых решений жители разных уголков России получат новое качество жизни, более безопасное и комфортное. Для ВТБ участие в этом проекте — возможность развития нового направления бизнеса по реализации концессионных проектов в области высоких технологий в партнерстве с «Ростелеком». СП объединит цифровые компетенции «Ростелекома» и большой опыт группы ВТБ по организации финансирования региональных и муниципальных инфраструктурных проектов.
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