Троих пропавших подростков нашли на съемной квартире в Волгограде

Напомним, 23 января 2023 года 15-летняя и 17-летняя сестры и их 16-летний приятель из поселка Степной ушли из дома.
Расследования 27.01.2023 20:17
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27.01.2023 20:17
Напомним, 23 января 2023 года 15-летняя и 17-летняя сестры и их 16-летний приятель из поселка Степной ушли из дома.
Полицейские Ленинского района разыскали троих пропавших подростков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, беглецы были обнаружены на арендованной ими в Тракторозаводском районе квартире сегодня, 27 января. Перед этим полицейским удалось установить водителя, который в день пропажи несовершеннолетних довез их до Волжского.
Напомним, 23 января 2023 года 15-летняя и 17-летняя сестры и их 16-летний приятель из поселка Степной ушли из дома.
- Преступлений в отношении несовершеннолетних не совершено. Инспекторам ПДН предстоит детально разобраться в причинах и условиях, толкнувших подростков на такой шаг, - пояснили в главке.
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