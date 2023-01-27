Троих пропавших подростков нашли на съемной квартире в Волгограде









Полицейские Ленинского района разыскали троих пропавших подростков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, беглецы были обнаружены на арендованной ими в Тракторозаводском районе квартире сегодня, 27 января. Перед этим полицейским удалось установить водителя, который в день пропажи несовершеннолетних довез их до Волжского.





- Преступлений в отношении несовершеннолетних не совершено. Инспекторам ПДН предстоит детально разобраться в причинах и условиях, толкнувших подростков на такой шаг, - пояснили в главке.

Напомним, 23 января 2023 года 15-летняя и 17-летняя сестры и их 16-летний приятель из поселка Степной ушли из дома.