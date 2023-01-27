Волгоградца, бросившего умирать пешехода, отправили в колонию-поселение

Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Новоаннинского Сасуна Доляна, обвиняемого в смерти 30-летнего Андрея Коваленко после наезда Toyota Camry 12 июня 2022 года. Долян скрылся с места аварии, бросив умирать на дороге сбитого пешехода.





— 30-летний житель Новоаннинского признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, — пояснила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





На фото: погибший пешеход Андрей Коваленко

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, фигурант дела полностью признал свою вину и раскаялся, а также принес извинения матери погибшего. Обвиняемый возместил моральный вред, выплатив один миллион рублей потерпевшей стороне. Суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у Доляна двоих малолетних детей и хронического заболевания.

В судебном следствии установлено, что 12 июня 2022 года примерно в 00.20 Долян за рулем иномарки Toyota Camry двигался по улице Рабочей в городе Новоаннинском в направлении ж/д вокзала. Водитель не учел скоростной режим, выполняя обгон, выехал на «встречку» и сбил пешехода, после чего принял решение скрыться с места аварии, направившись на ферму своего отца, расположенную в Нехаевском районе. В результате дорожного инцидента пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / Новоаннинский сегодня / Андрей Коваленко /vk.com