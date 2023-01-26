Под Волгоградом майор полиции умер от 8 ножевых ранений в сердце

Происшествия 26.01.2023 16:06
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26.01.2023 16:06
В Волгоградской области от восьми ножевых ранений в сердце скончался оперуполномоченный из Камышина, передает ИА «Высота 102».
– Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД РФ «Камышинский» Юрий Субботин 25 января был найден в доме своих родителей в Камышине. На теле полицейского нашли 8 ножевых ранений в области сердца, – сообщает подробности происшествия Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
По данным издания, в полицию о случившемся сообщил отец полицейского. Он утверждал, что его сын нанес ножевые ранения себе сам в гараже, где его и обнаружили истекающим кровью.
Происшествие случилось на территории частного домовладения родителей майора полиции. Когда отец вызвал скорую, Юрий Субботин был еще жив. Однако он скончался до прибытия медиков.
Записки на месте не найдено. Изъят нож, ведется следствие.
В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили информацию о смерти сотрудника, но каких-либо подробностей не сообщили.
– Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Дмитрием Вельможко назначена служебная проверка по установлению всех обстоятельств смерти сотрудника камышинской полиции. Предварительно установлено, что гибель полицейского не носит криминальный характер, – сообщили в главке.
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