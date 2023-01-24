Во втором полугодии 2022 года в Поволжье количество подписок молодёжного СберПрайм выросло более чем в два раза
Экономика 24.01.2023 19:30
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24.01.2023 19:30
В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях продолжают набирать популярность подписки семейства СберПрайм. Во втором полугодии 2022 года их количество выросло на 25%. При этом особую востребованность набирает подписка СберПрайм для молодёжи. С января по декабрь количество данных подписок увеличилось почти в 2 раза.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«СберПрайм – один из флагманских продуктов Сбера. Подписки содержат удобные сервисы, которые дают возможность повысить комфорт пользователей. В семейство входит несколько вариантов подписок, что позволяет каждому выбрать наиболее подходящую. Для молодых людей от 14 до 21 года мы предлагаем специальные условия по подписке СберПрайм, которая включает в себя наиболее популярные сервисы от Сбера и партнёров».
Напомним, что в семейство СберПрайм входят подписки «СберПрайм», «СберПрайм+». Они включают в себя наиболее популярные и востребованные сервисы Сбера и компаний-партнеров, среди которых онлайн-кинотеатр, Hi-Fi стриминг, доставка продуктов питания и товаров первой необходимости. А в подписку «СберПрайм+» входят также и финансовые сервисы Сбера.
Подписка СберПрайм для молодёжи включает в себя свыше 10 сервисов. После её оформления можно зайти в сервисы Сбера и компаний партнёров, на которые распространяется подписка, по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента «Сбера» и привязан к его номеру телефона). Все условия «СберПрайм» автоматически применятся, как только клиент зайдёт в сервис по Сбер ID.
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