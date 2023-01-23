Звезда волгоградского футбола 90-х задержан по подозрению в мошенничестве

Происшествия 23.01.2023 09:45
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23.01.2023 09:45
Спортивного менеджера Владимира Нидергауса, который в 90-х блистал в волгоградском футбольном клубе «Ротор», подозревают в мошенничестве.
- 55-летний менеджер Владимир Нидергаус задержан в Минске сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве, - сообщил накануне Telegram-канал «Kozahakhmet_inside_official». Никаких подробностей этого задержания до сих пор нет. На официальном сайте солигорского ФК «Шахтер» (Белоруссия), где Нидергаус работал в должности заместителя директора по спортивной работе, информации о нем нет. В списке руководства клуба он в настоящее время не значится.
Справка.
Владимир Нидергаус - казахстанский и российский футболист, нападающий немецкого происхождения. Известен по выступлениям за волгоградский футбольный клуб «Ротор». В него он перешел в 1992 году и на протяжении пяти лет наряду с Олегом Веретенниковым был лучшим бомбардиром и лидером команды. В составе «Ротора» Нидергаус трижды становился призером чемпионата России и финалистом Кубка России.
В открытых источниках указано, что после завершения профессиональной игровой карьеры в 2000 году Нидергаус переехал на постоянное место жительства в Германию в город Бремен, где до 2004 года выступал за клубы низших лиг Германии. Потом он вернулся в Россию. В 2005-2007 годах занимал руководящие должности в волгоградском «Роторе» (спортивный и генеральный директор). Далее трудился на должности спортивного директора в карагандинском «Шахтере» и костанайском «Тоболе». На аналогичную должность в «Шахтере» он был назначен летом 2021 года.
Фото: ФК «Ротор»
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