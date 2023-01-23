Происшествия

Волгоградца, задержанного ФСБ за высказывания в Сети, суд отправил в психушку

Происшествия 23.01.2023 09:32
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23.01.2023 09:32


В Волгограде решением Волгоградского областного суда на принудительное лечение отправлен 65-летний местный житель, которого еще два года назад – в 2020 году – задержали сотрудники регионального УФСБ России. Мужчину изолируют от общества из-за призывов в Сети к осуществлению экстремистской деятельности. 

– В 2020 году сотрудниками УФСБ В Волгоградской области был задержан задержан мужчина, неоднократно публиковавший в своем аккаунте экстремистские высказывания, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального управления ФСБ России.  

Центральный районный суд в 2022 году признал 65-летнего  мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России. Одновременно он был признан невменяемым, в результате чего решением суда к нему применены принудительные меры медицинского характера. 

– Не согласившись с приговором районного суда Волгограда, мужчина подал апелляцию в Волгоградский областной суд, – сообщили в пресс-службе УФСБ информагентству. 

Учитывая степень опасности, которую пенсионер, по мнению экспертов, представляет для общества, Волгоградский областной суд  оставил без изменения приговор Центрального районного суда о назначении принудительных мер медицинского характера,  апелляционная жалоба без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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