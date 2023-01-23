Расследования

Бастрыкин поручил разобраться с банкротством СНТ «Строитель» в Волжском

Расследования 23.01.2023 08:41
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23.01.2023 08:41



Глава СК РФ поручил провести проверку в связи с нарушением прав дачников из Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, все обстоятельства этой истории установят сотрудники регионального следственного управления. 

Члены СНТ «Строитель» обратились к Александру Бастрыкину  с просьбой разобраться с банкротством садового некоммерческого товарищества. 

Люди утверждают, что местные чиновники, вопреки решению владельцев участков, навязывают им председателя, не заинтересованного в соблюдении их прав.

СНТ "Строитель" располагается на территории, прилегающей к шлюзам в Волжском. Недвижимость в этом месте считается дорогостоящей. 

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