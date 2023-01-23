Расследования 23.01.2023 08:41
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23.01.2023 08:41
Глава СК РФ поручил провести проверку в связи с нарушением прав дачников из Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, все обстоятельства этой истории установят сотрудники регионального следственного управления.
Члены СНТ «Строитель» обратились к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться с банкротством садового некоммерческого товарищества.
Люди утверждают, что местные чиновники, вопреки решению владельцев участков, навязывают им председателя, не заинтересованного в соблюдении их прав.
СНТ "Строитель" располагается на территории, прилегающей к шлюзам в Волжском. Недвижимость в этом месте считается дорогостоящей.
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