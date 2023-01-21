Здравоохранение 21.01.2023 15:58
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21.01.2023 15:58
В Волгограде ищут подрядчика на строительство реабилитационного центра для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная цена контракта составляет 381 миллион рублей. В начале декабря прошлого года аукцион на строительство центра был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Тогда подрядчика искали за 370 миллионов рублей.
Реабилитационный корпус расположится на территории больницы №7 в Волгограде. Планируется возвести двухэтажное здание, где запроектированы кабинеты врачей, бассейн, залы лечебной физкультуры, кинезотерапии, роботомеханотерапии, эрготерапии, тренажеры, помещения УВЧ-терапии, лазерной терапии.
Отделение реабилитации будет рассчитано на 100 посещений в смену. Центр возведут с соблюдением обязательных требований для беспрепятственного передвижения маломобильных групп граждан. Необходимые стандарты учтут и при благоустройстве парковой зоны и автомобильной стоянки около центра.
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