В Волгограде сотрудники инспекции Госжилнадзора перепроверили начисления платы за отопление в многоквартирном доме № 28 по улице Менжинского в Тракторозаводском районе. Поводом для этого послужил сход жильцов и обращение волгоградцев в СМИ. В итоге, сообщает ИА «Высота 102», выяснилось, что за декабрь волгоградцам насчитали за тепло лишних без малого 300 тысяч рублей.

– Установлено, что при расчете платы за отопление гражданам, проживающим в указанном доме, за декабрь 2022 года был применен некорректный объем тепловой энергии, что привело к завышению платы за отопление, – сообщили по итогам проверки в ведомстве.

За январь жители дома №28 по улице Менжинского заплатят существенно меньше.

– В платежных документах за январь 2023 года гражданам, проживающим в многоквартирном доме, будет осуществлен перерасчет платы, сумма перерасчета по дому составит более 282 тысяч рублей, – уточняют, в частности, в Госжиландзоре.

Добавим, что всего в девятиэтажном доме по улице Менжинского расположено 216 квартир. Таким образом, переплата за тепло в декабре составила порядка полутора тысяч для каждой квартиры.