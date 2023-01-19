Расследования

Содрали шкуру и начали жарить: студент и школьник задержаны под Волгоградом за зверство с собакой

Расследования 19.01.2023 12:55
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19.01.2023 12:55


В Михайловском городском округе Волгоградской области полицейскими задержаны двое 17-летних местных жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, студент и школьник на днях украли, а затем жестоко расправились с собакой. Происходившее изверги снимали на видео, которое затем появилось в Сети. 

Полицейские в ходе мониторинга натолкнулись на видеозапись со зверствами накануне, 18 января. Установить личности главных героев ролика не составило труда – они были оперативно задержаны. 

Подозреваемые пояснили, что таким способом хотели привлечь к себе внимание пользователей сети Интернет, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Животное  принадлежало знакомой одного из них. Злоумышленники зашли на территорию домовладения женщины и похитили дворовую собаку. После этого отправились на берег пруда, расположенного за территорией хутора, где жестоко расправились с животным.

Известно, что живодеры сначала перерезали горло животному, затем содрали с него шкуру и, разведя костер, хотели пожарить и сесть. 

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, после чего будет решен вопрос об окончательной квалификации действий подозреваемых в соответствии с действующим уголовным законодательством и возбуждении уголовного дела, – уточняют в главке полиции. 

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