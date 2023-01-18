Сырая нефть горит на предприятии в Волгоградской области









Сегодня, 18 января, в рабочем поселке Новониколаевский в Волгоградской области загорелась сырая нефть на местном предприятии. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 16.19.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что на одном из предприятии происходит горение сырой нефти, площадь устанавливается. Пожару присвоен ранг пожара номер 2, - сообщает ведомство.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Причина пожара устанавливается.

Как стало известно ИА «Высота 102» из собственных источников, возгорание произошло на нефтегазовом предприятии «Новоникойл», которое занимается производством нефтепродуктов.

UPD: пожар ликвидирован сотрудниками 48-ой пожарно-спасательной части в 17:32.