За подстреленный символ года волгоградцу грозит до двух лет

39-летнему волгоградцу светит до двух лет за браконьерскую охоту, жертвой которой стал заяц-русак. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трофей в виде животного, который считается символом 2023 года по китайскому календарю, мужчина добыл на своем автомобиле «Нива» ночью около хутора Булгаков Среднеахтубинского района, используя запрещенный способ – так называемую охоту из-под фар.

Сумма ущерба природе составила около 10 тысяч рублей. У волгоградца изъяты два охотничьих гладкоствольных ружья «МП-155» и «ИЖ-27М», а также 35 патронов 12 калибра.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области