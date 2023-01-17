В Камышине Волгоградской области у железнодорожного переезда на Рязано-Уральской перевернулся кроссовер Honda Pilot. Со слов очевидцев, поднимать машину пришлось краном.





— Очень похоже, что не «вписался» в поворот, отчего завалился на левый бок, а потом и на крышу. Хорошо, что сам жив и никого не зацепил, — цитирует ИА «Высота 102» пост Telegram-канала «Подсмотрено. Камышин». — Эвакуатор вызвали сразу, но он из положения на крыше ничего сделать не мог. Пришлось ждать кран-балку, который и поставил «на ноги». А уж потом стали затягивать на эвакуатор.

Уточняется, что движение было частично блокировано почти два часа.

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» уточнили, что в результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, находившийся за рулем 49-летний водитель не справился с управлением, наехал на бордюр, в результате чего автомобиль перевернулся.

Видео: «Подсмотрено. Камышин» / t.me