Экономика

Волгоградцы пополнили бюджет страны в 2022 году на 33 миллиарда

Экономика 16.01.2023 18:25
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16.01.2023 18:25


Жители Волгоградской области за 2022 год увеличили налоговые отчисления в консолидированный бюджет Российской Федерации. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном управлении ФНС России. В ведомстве сегодня, 16 января, подвели итоги минувшего года. 

Так, в частности, сообщается, что волгоградские налогоплательщики пополнили федеральный бюджет налоговыми поступлениями в размере 33,8 млрд рублей. Это, по данным волгоградского управления, на 117% или на 5 млрд рублей больше, чем в 2021 году. 

Основным источникам поступлений в федеральный бюджет стал налог на добавленную стоимость в размере 28 млрд рублей с темпом роста 112,4% – рассказали об итогах года в УФНС по Волгоградской области. – На втором месте – налог на прибыль с объемом поступлений в 2,3 млрд рублей и темпом роста 113,2%, по налогу на доходы с физических лиц (в части доходов, превышающих 5 млн рублей) поступило 0,7 млрд рублей, что превышает объем поступлений 2021 года в 2 раза. 

В бюджет Волгоградской области за минувший год поступило 119,4 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Темп роста в данном случае составил 116,7 %. Здесь основными источниками поступлений стали: НДФЛ (43,7 млрд рублей с темпом роста 113,2%), налог на прибыль (34 млрд рублей с темпом роста 130%), налог на имущество организаций (8,4 млрд рублей с темпом роста 112,3%). 

По упрощенной системе налогообложения в бюджет региона поступило 8,4 млрд рублей с темпом роста 121%, по транспортному налогу – 2,3 млрд рублей с темпом роста 104 %. 

Бюджетные назначения по налоговым доходам консолидированного бюджета Волгоградской области, принятые на 2022 год, исполнены на 104,3% с профицитом в размере 4,9 млрд рублей, – рассказали в налоговой. 

В ведомстве также отмечают, что в прошлом году волгоградцы не только увеличили объем налоговых отчислений, жители региона стали чаще возвращать свои деньги. 

В 2022 году на расчетные счета налогоплательщиков из регионального бюджета были возвращены денежные средства по НДФЛ в связи с заявленными вычетами и переплата по налогу на прибыль. Объем возмещенных налогов составил 7,7 млрд рублей, что больше сумм, возмещенных в 2021 году – на 151,2% или на 2,6 млрд рублей, – уточнили в УФНС России по Волгоградской области. 

Выросли в прошлом году в Волгоградской области и страховые взносы во внебюджетные фонды – положительная динамика составила 103,2% с объемом поступлений в размере 67,7 млрд рублей. Так в ПФР поступило 50 млрд рублей с темпом роста 103%, в ФОМС – 12,2 млрд рублей с темпом роста 104%, в ФСС – 5,5 млрд рублей с темпом роста 104%.


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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