Происшествия

Жители поселка ГЭС в Волгограде провели холодную ночь из-за остановки котла

Происшествия 15.01.2023 11:22
0
15.01.2023 11:22



На холод в квартирах пожаловались жители поселка ГЭС в Тракторозаводском районе Волгограда.

- Батареи стали остывать накануне вечером, - сообщили ИА «Высота 102» горожане. – Вроде никаких порывов в поселке мы не видели. Что произошло, неизвестно. Но тепло пропало во всех многоэтажках.

В «Концессиях теплоснабжения» информагентству пояснили, что с вечера 14 января компания обеспечивает штатные параметры теплоносителя в поселке ГЭС.

- 14 января сотрудники тепловых сетей проводили технические работы на одном из котлов. Во время работ подача теплоносителя не прекращалась, но осуществлялась в измененных температурных параметрах. Вечером котел вернули в штатный режим, - сообщили в компании.

В настоящий момент, заверили в концессиях, все оборудование работает в штатном режиме, теплоноситель подается в полном объеме всем абонентам.

Если в отдельных квартирах или комнатах отмечается пониженная температура, необходимо обратиться в свою УК для проведения регулировки внутридомовых сетей, советуют в компании.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.01.2023 11:54
Происшествия 15.01.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2023 09:39
Происшествия 15.01.2023 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2023 23:08
Происшествия 14.01.2023 23:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2023 12:30
Происшествия 14.01.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2023 11:36
Происшествия 14.01.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2023 11:11
Происшествия 14.01.2023 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2023 11:34
Происшествия 13.01.2023 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2023 10:38
Происшествия 13.01.2023 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2023 09:59
Происшествия 13.01.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2023 07:45
Происшествия 13.01.2023 07:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 19:18
Происшествия 12.01.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 15:42
Происшествия 12.01.2023 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 13:20
Происшествия 12.01.2023 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 11:40
Происшествия 12.01.2023 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 10:58
Происшествия 12.01.2023 10:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:54
В Волгоградской области скончалась 98-летняя участница Сталинградской битвыСмотреть фотографии
16:15
Волгоградский инфекционист развеяла мифы о кишечном гриппеСмотреть фотографии
15:30
ТЦ «Ворошиловский» определил обладателей главных призов акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
15:03
Под Волгоградом разведчики опробовали автомат Калашникова на стрельбахСмотреть фотографии
14:45
«Открыл свою студию»: в жутком ДТП погиб бывший актер Волгоградского НЭТа Данил КорсаковСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде слабый снегопад выгнал на улицы 70 единиц техникиСмотреть фотографии
13:25
В глубинке Волгоградской области жители пяти хуторов остались без маршрутокСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде выпустили карты «Волна» с Родиной-матерьюСмотреть фотографии
11:54
На мосту в Волгоградской области фура попала в ледяную ловушкуСмотреть фотографии
11:22
Жители поселка ГЭС в Волгограде провели холодную ночь из-за остановки котлаСмотреть фотографии
10:44
Волгоградцы жалуются на пропажу дешевого сахара в магазинахСмотреть фотографии
09:39
На федеральной трассе в Волгоградской области иномарка сбила лошадьСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области потратят почти 2 миллиарда на камеры дорожного контроляСмотреть фотографии
07:58
Росстат: Волгоградская область в ЮФО стала рекордсменом по темпам падения рождаемости и смертностиСмотреть фотографии
23:08
«Не справился с управлением»: четыре человека пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:42
В Волгоградской области 16 января временно отключат ТВ и радиоСмотреть фотографии
20:14
Первая станция по приему восьми видов отходов открылась в ВолжскомСмотреть фотографии
19:10
Под Волгоградом спасли вмерзшую в землю лошадьСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде жильцы пятиэтажки уже три недели воюют с УК за теплоСмотреть фотографии
17:02
«Таких людей я больше не встречал»: житель Ставрополя написал трогательное письмо о погибшей в СВО волгоградкеСмотреть фотографии
15:39
Общественный транспорт Волгограда за год перевез 89 млн пассажировСмотреть фотографии
13:36
Семь сельских учителей получат по миллиону рублей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
Под Волгоградом водитель легковушки чудом выжил, угодив под «КАМАЗ»Смотреть фотографии
11:36
Двух тяжело пострадавших в ДТП с автобусом эвакуировали в ВолгоградСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом задержали грузовик с 19 коробками рогов краснокнижного сайгакаСмотреть фотографии
10:45
Площадь Павших борцов в Волгограде перекроют на три недели с 15 январяСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде спортсмены в честь 80-летия Сталинградской битвы пробегут 20 кмСмотреть фотографии
09:30
Социальные выплаты в Волгоградской области проиндексируют с 1 февраляСмотреть фотографии
08:26
Морось, снег и минус: какая погода ждет волгоградцев 14 январяСмотреть фотографии
21:18
Волгоградцам рассказали о семье, друзьях и алкоголе в Старый Новый годСмотреть фотографии
 