







На холод в квартирах пожаловались жители поселка ГЭС в Тракторозаводском районе Волгограда.





- Батареи стали остывать накануне вечером, - сообщили ИА «Высота 102» горожане. – Вроде никаких порывов в поселке мы не видели. Что произошло, неизвестно. Но тепло пропало во всех многоэтажках.





В «Концессиях теплоснабжения» информагентству пояснили, что с вечера 14 января компания обеспечивает штатные параметры теплоносителя в поселке ГЭС.





- 14 января сотрудники тепловых сетей проводили технические работы на одном из котлов. Во время работ подача теплоносителя не прекращалась, но осуществлялась в измененных температурных параметрах. Вечером котел вернули в штатный режим, - сообщили в компании.





В настоящий момент, заверили в концессиях, все оборудование работает в штатном режиме, теплоноситель подается в полном объеме всем абонентам.





Если в отдельных квартирах или комнатах отмечается пониженная температура, необходимо обратиться в свою УК для проведения регулировки внутридомовых сетей, советуют в компании.