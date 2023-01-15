Происшествия 15.01.2023 11:22
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15.01.2023 11:22
На холод в квартирах пожаловались жители поселка ГЭС в Тракторозаводском районе Волгограда.
- Батареи стали остывать накануне вечером, - сообщили ИА «Высота 102» горожане. – Вроде никаких порывов в поселке мы не видели. Что произошло, неизвестно. Но тепло пропало во всех многоэтажках.
В «Концессиях теплоснабжения» информагентству пояснили, что с вечера 14 января компания обеспечивает штатные параметры теплоносителя в поселке ГЭС.
- 14 января сотрудники тепловых сетей проводили технические работы на одном из котлов. Во время работ подача теплоносителя не прекращалась, но осуществлялась в измененных температурных параметрах. Вечером котел вернули в штатный режим, - сообщили в компании.
В настоящий момент, заверили в концессиях, все оборудование работает в штатном режиме, теплоноситель подается в полном объеме всем абонентам.
Если в отдельных квартирах или комнатах отмечается пониженная температура, необходимо обратиться в свою УК для проведения регулировки внутридомовых сетей, советуют в компании.
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