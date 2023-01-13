В Волгоградской области простились с погибшим в СВО 32-летним бойцом ЧВК «Вагнер»

В Новониколаевском районе Волгоградской области накануне простились с погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса 32-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Рашидом Гадельшиным. Известно, что доброволец в свое время служил в ВДВ.

— Родные и близкие, друзья, одноклассники, многие сочувствующие новониколаевцы провожают в последний путь нашего земляка Рашида Гадельшина. Он погиб на Украине в бою с неонацистами, попав под разрыв натовского снаряда. На защиту нашего Отечества Рашид Разитович вызвался добровольно, руководствуясь посылом «Если не мы, то кто?», — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальную группу районной газеты «Вестник». — Рашид был на передовой, в самом пекле боестолкновения с укрофашистами в составе подразделения ЧВК «Вагнер». Мы не забудем тебя, герой!

По информации из открытых источников, полный тезка Рашида Гадельшина в апреле 2021 года был осужден Тульским областным судом к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за два эпизода покушения на незаконный сбыт наркотиков через Интернет организованной группой в особо крупном размере. Где конкретно и кто именно ему предложил встать в ряды ЧВК неизвестно.

Фото: Рашид Гадельшин / ok.ru

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