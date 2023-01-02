В СВО погиб 25-летний боец ММА и ЧВК «Вагнер» из Волжского

В Волжском Волгоградской области проводили в последний путь 25-летнего Максима Нехотина. Как сообщили ИА «Высота 102» представители спортивного сообщества региона, Максим погиб в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса в рядах ЧВК «Вагнер».

— Похоронили Макса в Волжском, получается, уже в конце прошлого года, — рассказали знакомые погибшего спортсмена. — У него мама осталась, он ей помогал всегда.

По информации из открытых источников, полный тезка Максима Нехотина был осужден Волжским городским судом в июле 2021 года к 10 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Где конкретно и кто именно ему предложил встать в ряды частной военной компании не сообщается.

Известно, что Максим Нехотин активно занимался единоборствами, в частности — ММА. Несколько лет назад он принимал участие в проекте, посвященном боевым искусствам, под названием «Бои белых воротничков».

Фото: Максим Нехотин / ok.ru

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