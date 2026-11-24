Индивидуального предпринимателя из Николаевского района Волгоградской области уличили в изготовлении сомнительной продукции. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, в ГБУ «Николаевская райСББЖ» был оформлен сертификат на свинину на кости весом в 130 кг без указания сырья, из которого ее произвели.
Это нарушает прослеживаемость продукции и вызывает сомнения в ее безопасности, отметили в ведомстве. Ветеринарному специалисту, оформившему производственный сертификат, выдано предупреждение. Кроме того, в адрес регионального комитета ветеринарии направлены соответствующие материалы для принятия мер.
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