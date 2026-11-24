Индивидуального предпринимателя из Николаевского района Волгоградской области уличили в изготовлении сомнительной продукции. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, в ГБУ «Николаевская райСББЖ» был оформлен сертификат на свинину на кости весом в 130 кг без указания сырья, из которого ее произвели.