В Волгограде похоронили погибшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер»

В Волгограде простились с 47-летним Дмитрием Чуйкиным, погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса.

— Дмитрий Чуйкин родился в Астраханской области. Прощание состоится 29 декабря в городе Волгоград. Любимый сын, муж, папа, племянник и брат. Спи спокойно, братишка. Мы всегда будем помнить тебя, — такое сообщение появилось в паблике «Книга памяти Новороссии», посвященном погибшим защитникам Донбасса. Сегодня, 30 декабря, гибель мужчины подтвердила журналистам ИА «Высота 102» его супруга.

Согласно информации из открытых источников, Дмитрий Чуйкин погиб 8 декабря 2022 года. Известно, что ранее он проходил срочную службу в пограничных войсках в Дагестане. Окончил в Волгограде индустриально-педагогический колледж.

— Последний раз года два назад с ним виделись, – рассказал сослуживец Дмитрия, с которым также удалось поговорить журналистам. – Потом связь потеряли. Знаю, что он родился в Астраханской области. Потом обосновался в Волгограде. У него две дочери и жена.

По данным официального сайта Тракторозаводского районного суда Волгограда, 13 сентября 2021 года был вынесен приговор полному тезке Дмитрия Чуйкина. Мужчину обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд приговорил его к семи годам и 10 месяцам в колонии строгого режима.

По некоторой информации, Дмитрий Чуйкин ушел добровольцем на Донбасс. Где конкретно и кто именно предложил ему встать в ряды частной военной компании не сообщается.

Фото: Дмитрий Чуйкин / ok.ru

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