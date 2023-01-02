В Волгоградской области похоронили 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сегодня, 2 января, проводили в последний путь 33-летнего Вадима Григорова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на главу Клетского сельского поселения Германа Шахабова, наш земляк погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса.

— С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе СВО, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк — Григоров Вадим Сергеевич, — написал в своем Telegram-канале Шахабов.

В администрации Клетского сельского поселения информагентству сообщили, что сегодня в 12.00 в сельском доме культуры в хуторе Клетском состоялась церемония церемония прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» Григоровым Вадимом Сергеевичем.

Согласно вступившему в силу приговору Ворошиловского районного суда Волгограда полный тезка Вадима Григорова в октябре 2021 года был осужден на семь с половиной лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Известно, что ранее полный тезка Григорова не привлекался к уголовной ответственности. Где конкретно и кто именно ему предложил встать в ряды частной военной компании не сообщается. У погибшего остались два малолетних ребенка.

Фото: Вадим Григоров / ok.ru

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