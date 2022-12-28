В СВО погиб 38-летний волжанин из ЧВК «Вагнер»

В редакцию ИА «Высота 102» на правах анонимности обратился один из знакомых 38-летнего Юрия Смутнева. По словам мужчины, его близкий друг погиб в ходе проведения СВО по защите Донбасса, находясь в рядах ЧВК «Вагнер».

— Он родился в Волжском. Окончил здесь 36-ю школу. Работал вахтами. В один из отпусков вернулся в родной город и попал в нехорошую историю с наркотиками, — рассказал ИА «Высота 102» знакомый Юрия Смутнева. — Знаете, как бывает, случайное стечение обстоятельств. Знаю, что отбывал в 25-й колонии во Фролово. Добровольцем ушел в ЧВК «Вагнер». Простите, но большего сказать не могу.

При этом близкий Юрия не уточнил, где конкретно и кто именно предложил Смутневу встать в ряды частной военной компании. По неподтвержденной официально информации, 38-летнего волжанина в декабре похоронили в Волжском. Собственный источник, близкий к администрации города-спутника, рассказал, что никаких сведений о смерти в ходе СВО Юрия Смутнева не поступало.

В пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области пояснили, что информация о местонахождении заключенных может быть получена только с их согласия.

По сведениям собственного источника ИА «Высота 102» в правоохранительных органах региона, Юрий Смутнев действительно был осужден за незаконный оборот наркотиков по ч. 1 ст. 228 УК РФ и в настоящий момент не находится на территории Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»

