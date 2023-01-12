Волгоградские аграрии получили рекомендации для весенних полевых работ

Экономика 12.01.2023 16:21
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12.01.2023 16:21
Состояние озимых посевов в Волгоградской области вызвало положительную оценку специалистов. Межведомственная экспертная группа, в которую входят специалисты регионального Комитета сельского хозяйства и других учреждений, мониторят ситуацию на полях: под урожай 2023 года волгоградскими аграриями засеяно озимыми зерновыми культурами 1,66 млн га. Под весенний сев подготовлено 2,4 млн га площадей. Специалисты побывали в 40 хозяйствах, в ходе мониторинга они исследовали почву на содержание питательных веществ и дали аграриям рекомендации по внесению минеральных удобрений.
Состояние посевов отслеживают и эксперты крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», консультируя аграриев и по вопросам оптимизации затрат, выбору систем минерального питания с максимальной экономической отдачей. В регионе с 2016 года работает волгоградский офис региональной компании сети – «ФосАгро-Ставрополь». В прошлом году в Михайловке начал функционировать первый логистический комплекс компании в регионе. Он уже обеспечил сельхозпредприятия удобрениями для осеннего сева под урожай этого года. В настоящее время идут отгрузки азотных и комплексных удобрений для ранневесенних подкормок и последующих сезонных полевых работ.
– Рост урожайности, к которому стремятся сельхозпроизводители, безусловно, базируется на применении новых технологий минерального питания. Этим вопросом мы интенсивно занимаемся на протяжении нескольких лет. В том числе совместно с Волгоградским ГАУ проводим исследования эффективности различных систем минерального питания на основе минеральных удобрений ФосАгро в условиях региона. На основе этой информации мы составляем рекомендации для аграриев по повышению урожайности и прибыли в растениеводстве, – рассказал директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов.
Агрономическая служба «ФосАгро-Ставрополь» рекомендует вносить азотные удобрения сплошным способом по мёрзло-талой почве, позволяющим дополнительно получить прибавку урожайности зерна до 10-15%. Не менее эффективным агроприёмом для подкормки озимых ранней весной является и заделывание аммиачной селитры под борону или с помощью сеялки в дозе 120-150 кг/га.
Волгоградские аграрии уже начали подготовку к весенним полевым работам. Фермер Дмитрий Шульц планирует вносить азотные удобрения весной с помощью сеялки, чтобы как можно больше питательных веществ были усвоены растениями.
– Фосфорные удобрения, которые мы внесли с осени, важны для развития корневой системы, а азот должен стимулировать вегетацию ранней весной, – пояснил он.
Главный агроном сельхозпредприятия «Волжский ударник» Алексей Круговец внимательно следит за погодными условиями и состоянием озимых посевов.
– На зимовку посевы ушли в оптимальной стадии – кущения, и сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. С осени мы внесли запланированный объём аммофоса NP 12:52, а азотные подкормки будем проводить в конце февраля, аммиачной селитрой до 200 кг/га. Наш постоянный партнёр в этой сфере – «ФосАгро-Ставрополь», обеспечивает нас удобрениями в полном объёме, – рассказал Алексей Круговец.
Объёмы применения удобрений в области растут – такую задачу ставил перед региональным АПК губернатор Андрей Бочаров. За 8 лет этот показатель увеличился практически втрое, что позитивно отразилось и на урожае. Рекорд 2022 года по намолоту зерновых (более 7 млн тонн), по словам главы региона, свидетельствует о «сбалансированной системе сельхозпроизводства Волгоградской области, устойчивой к изменениям конъюнктуры рынка и внешних условий».
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