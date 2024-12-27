Общество

Росавиация временно закрыла небо над Волгоградом

Общество 27.12.2024 08:04
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27.12.2024 08:04


Ранним утром 27 декабря Росавиация вводила временные ограничения в аэропорту Волгограда. Как сообщили V102.RU в ведомстве, меры предпринимались для обеспечения безопасности полетов. С 6-40 ч. воздушная гавань вновь заработала в штатном режиме. Однако, как следует из информации на электронном табло, в настоящее время перенесено время прилета трех бортов из Москвы. Также с опозданием вылетят из Волгограда два самолета в столицу и один - в Санкт-Петербург. 
Кроме аэропорта Волгограда, временные ограничения действовали и в воздушной гавани Астрахани – Нариманово. В аэропорту Астрахани задерживается прибытие рейса из Москвы авиакомпании Аэрофлот. На данный момент все ограничения сняты, аэропорт также работает в штатном режиме. 

По данным Минобороны РФ, сегодня в Астраханской области был сбит беспилотник. 
Напомним, накануне, 26 декабря в аэропорту Волгограда было задержано несколько рейсов из-за плана «Ковер», который был введен в Москве. 
Фото V102.RU

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