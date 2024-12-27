Флот Волго-Донского бассейна пополнился судном «Кречет»

Обстановочное судно «Кречет», построенное в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», поступило в распоряжение администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей, передает V102.RU.

В октябре текущего года государственная комиссия подписала акт приемки судна проекта 3050.1А «Кречет», которое было построено Кингисеппским машиностроительным заводом по заказу ФКУ «Речводпуть». Тогда сообщалось, что судно пополнит флот администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей. Сегодня стало известно, что «Кречет» принят в эксплуатацию.

- Суда проекта 3050.1А предназначены для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, буксировки барж методом толкания водоизмещением не более 400 тонн, - рассказали в администрации Волго-Донского бассейна внутренних водных путей.

Длина судна - 26,8 м., ширина - 4,2 м. Мощность главного двигателя составляет 1×220 кВт. Экипаж - 6 человек. Автономность - 6 суток.

«Кречет» оборудован современными системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, средствами связи и навигации.

Фото: ФБУ «Администрация «Волго-Дон»