Общество

В Волгограде потратят 115,8 млн рублей на благоустройство «Парка героев-летчиков»

Общество 27.12.2024 07:03
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27.12.2024 07:03


В Дзержинском районе Волгограда городские власти готовятся приступить к благоустройству «Парк героев-летчиков». Как сообщает ИА «Высота 102», накануне муниципальные власти объявили о поиске подрядчика для реализации этого проекта.

Согласно сметной документации, облагорожен будет участок зоны отдыха, который до этого не был задействован и зарастал бурьяном. Здесь должны быть оборудованы новые прогулочные зоны, обустроены детские игровые площадки, спортивные уголки и уличные тренажёры, высажены деревья и кустарники, разбиты цветники.

Кроме того, в парке будут обустроены современный памп-трек и новомодные перголы.

Для ухода за насаждениями специалистам предстоит проложить поливочный водопровод, а для работы уличной сети освещения и камер видеонаблюдения — электрокабели и линии связи.

На эти цели из бюджета выделено 115,8 млн рублей. Исполнитель будет определён в январе 2025 по итогу конкурсных процедур. Масштабный проект должен быть реализован ко 2 июня 2025 года.

Отметим, ранее в 2024 году «Парк героев-летчиков» стал одним из победителей регионального конкурса по отбору территорий для благоустройства в первоочередном порядке.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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