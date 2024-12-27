Чиновники и депутаты будут обходиться дороже волгоградцам в 2025 году





В Волгоградской области увеличили расходы на содержание органов местного самоуправления и оплату труда депутатов и муниципальных служащих районов и городских округов на 2025 год, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный на сайте администрации региона документ. В Волгоградской области увеличили расходы на содержание органов местного самоуправления и оплату труда депутатов и муниципальных служащих районов и городских округов на 2025 год, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный на сайте администрации региона документ.

В частности, на функционирование органов власти Волгограда в этом году предусмотрен 1 миллиард 689 миллионов 652 тысячи рублей. В 2024 году этот показатель составлял 1 миллиард 481 миллион 604 тысячи рублей. В частности, на функционирование органов власти Волгограда в этом году предусмотрен 1 миллиард 689 миллионов 652 тысячи рублей. В 2024 году этот показатель составлял 1 миллиард 481 миллион 604 тысячи рублей.

Для Волжского в 2025 году выделили 549 миллионов 102 тысячи. В этом году для функционирования органов власти городского округа было предусмотрено 481 миллион 491 тысячу рублей. В Камышине содержание чиновников и депутатов обойдется в 177 миллионов 581 тысячу рублей (было 155 миллионов 715 тысячи рублей), а в Михайловке – 137 миллионов 625 тысяч. Для Волжского в 2025 году выделили 549 миллионов 102 тысячи. В этом году для функционирования органов власти городского округа было предусмотрено 481 миллион 491 тысячу рублей. В Камышине содержание чиновников и депутатов обойдется в 177 миллионов 581 тысячу рублей (было 155 миллионов 715 тысячи рублей), а в Михайловке – 137 миллионов 625 тысяч.

Из районов Волгоградской области больше всего получат Городищенский, Среднеахтубинский, Калачевский и Палласовский. Например, Городищенскому и Среднеахтубинскому выделят 89 миллионов 165 тысяч рублей. Фроловский, Чернышковский, Алексеевский, Даниловский и некоторые другие районы на содержание депутатов и чиновников могут потратить 47 миллиона 62 тысячи рублей. Котовскому, Еланскому, Ленинскому, Светлоярскому районам, согласно нормативов, выделят по 66 миллионов 875 тысячи рублей. Из районов Волгоградской области больше всего получат Городищенский, Среднеахтубинский, Калачевский и Палласовский. Например, Городищенскому и Среднеахтубинскому выделят 89 миллионов 165 тысяч рублей. Фроловский, Чернышковский, Алексеевский, Даниловский и некоторые другие районы на содержание депутатов и чиновников могут потратить 47 миллиона 62 тысячи рублей. Котовскому, Еланскому, Ленинскому, Светлоярскому районам, согласно нормативов, выделят по 66 миллионов 875 тысячи рублей.

Увеличат траты и на функционирование сельских поселений. Самая маленькая сумма составит 3 миллиона 191 тысячу рублей. В 2024 году она была меньше - 2 миллиона 798 тысячи. Увеличат траты и на функционирование сельских поселений. Самая маленькая сумма составит 3 миллиона 191 тысячу рублей. В 2024 году она была меньше - 2 миллиона 798 тысячи.

Увеличение расходов связано в том числе с индексацией окладов муниципальных служащих, а также с подорожанием товаров и услуг для функционирования органов местного самоуправления. Увеличение расходов связано в том числе с индексацией окладов муниципальных служащих, а также с подорожанием товаров и услуг для функционирования органов местного самоуправления.

Справка. Нормативы утверждаются в том числе и для оплаты труда депутатов, а также выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Средства также предназначены для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в частности, на закупку автомобилей стоимостью выше 2 миллионов рублей (в прошлом году было 1,5 млн), мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, связи и т.д. При этом администрациям рекомендовано тратить на содержание депутатов и контрольно-счетных органов не более 7% от средств, которые выделены на целое муниципальное образование.



