Общество

Чиновники и депутаты будут обходиться дороже волгоградцам в 2025 году

Общество 27.12.2024 07:43
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27.12.2024 07:43


В Волгоградской области увеличили расходы на содержание органов местного самоуправления и оплату труда депутатов и муниципальных служащих районов и городских округов на 2025 год, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный на сайте администрации региона документ. 
В частности, на функционирование органов власти Волгограда в этом году предусмотрен 1 миллиард 689  миллионов 652  тысячи рублей. В 2024  году этот показатель составлял 1 миллиард 481 миллион 604 тысячи рублей.
Для Волжского в 2025 году выделили 549 миллионов 102 тысячи. В этом году для функционирования органов власти городского округа было предусмотрено 481 миллион 491 тысячу рублей. В Камышине содержание чиновников и депутатов обойдется в 177 миллионов 581 тысячу рублей (было 155 миллионов 715 тысячи рублей),  а в Михайловке – 137 миллионов 625 тысяч.
Из районов Волгоградской области больше всего получат Городищенский, Среднеахтубинский, Калачевский и Палласовский. Например, Городищенскому и Среднеахтубинскому выделят 89 миллионов 165 тысяч рублей. Фроловский, Чернышковский, Алексеевский, Даниловский и некоторые другие районы на содержание депутатов и чиновников могут потратить 47 миллиона 62 тысячи рублей. Котовскому, Еланскому, Ленинскому, Светлоярскому районам, согласно нормативов, выделят по 66 миллионов 875 тысячи рублей. 
Увеличат траты и на функционирование сельских поселений. Самая маленькая сумма составит 3 миллиона 191 тысячу рублей. В 2024 году она была меньше - 2 миллиона 798 тысячи. 
Увеличение расходов связано в том числе с индексацией окладов муниципальных служащих, а также с подорожанием товаров и услуг для функционирования органов местного самоуправления.  
Справка. Нормативы утверждаются в том числе и для оплаты труда депутатов, а также выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Средства также предназначены для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в частности, на закупку автомобилей стоимостью выше 2 миллионов рублей (в прошлом году было 1,5 млн), мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, связи и т.д. При этом администрациям рекомендовано тратить на содержание депутатов и контрольно-счетных органов не более 7% от средств, которые выделены на целое муниципальное образование. 

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