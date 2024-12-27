Изъеденный паразитами щенок пришел спасаться в волгоградский приют

Общество 27.12.2024 08:20
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27.12.2024 08:20
Изможденный и больной щенок из последних сил добрался до ворот зооцентра «Дино» в Краснослободске, пытаясь спасти свою жизнь. Как рассказала V102.RU директор волгоградского приюта Анжела Туманова, собака находится в крайней степени истощения. К тому же она почти лысая из-за тяжелого паразитарного заболевания.
- Конечно, мы не смогли пройти мимо и взяли его в свой сильно переполненный город собак. На улице ему грозит верная смерть, - говорит Анжела.
Для спасения этого несчастного срочно требуется препарат Бравекто, который применяется для лечения арахно-энтомозов, вызванных блохами и иксодовыми клещами у собак.
Так как сейчас очень много подделок, Анжела Туманова просит помощи в информации, где можно приобрести оригинал лекарства, которое очень нужно этому несчастному созданию.
Телефон Анжелы Тумановой -89023888182.
Видео зооцентра «Дино» t.me
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