Волгоградцев предупредили о новом виде афер от имени мобилизованных

Полицейские убедительно просят: не доверяйте непроверенным источникам и не переводите деньги на расчетные счета неизвестных граждан.
Происшествия 07.01.2023 13:55
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07.01.2023 13:55
Полицейские убедительно просят: не доверяйте непроверенным источникам и не переводите деньги на расчетные счета неизвестных граждан.
Районные отделения полиции Волгоградской области предупреждают жителей региона о появлении нового вида мошенничества.
- Аферисты, используя личные данные военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, размещенные в социальных сетях, создают фейковые аккаунты, - в частности, говорится в сообщении ОМВД России по Киквидзенскому району. – С этих аккаунтов они обращаются к их родственникам и знакомым с просьбой перечислить денежные средства, необходимые для лечения в госпитале при ранение, на покупку обмундирования и т.д.
Полицейские убедительно просят: не доверяйте непроверенным источникам и не переводите деньги на расчетные счета неизвестных граждан.
- Не сообщайте личную информацию о себе, своих близких и знакомых, выполняющих служебный долг в зоне СВО! Тем более, не распространяйте её дальше, так как тем самым вы помогаете дестабилизировать обстановку, причиняете боль семьям защитников Отечества, - передает ИА «Высота 102».
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