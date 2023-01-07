Волгоградцев предупредили о новом виде афер от имени мобилизованных









Районные отделения полиции Волгоградской области предупреждают жителей региона о появлении нового вида мошенничества.







- Аферисты, используя личные данные военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, размещенные в социальных сетях, создают фейковые аккаунты, - в частности, говорится в сообщении ОМВД России по Киквидзенскому району. – С этих аккаунтов они обращаются к их родственникам и знакомым с просьбой перечислить денежные средства, необходимые для лечения в госпитале при ранение, на покупку обмундирования и т.д.





- Не сообщайте личную информацию о себе, своих близких и знакомых, выполняющих служебный долг в зоне СВО! Тем более, не распространяйте её дальше, так как тем самым вы помогаете дестабилизировать обстановку, причиняете боль семьям защитников Отечества, - передает ИА «Высота 102».

Полицейские убедительно просят: не доверяйте непроверенным источникам и не переводите деньги на расчетные счета неизвестных граждан.