











Ранее в администрации города заверяли, что на развитие трамвайного парка и инфраструктуры будет направлено порядка 12 миллиардов рублей – федеральные инвестиции, средства компании-инвестора и льготные кредиты.





Также в мэрии обещают, что инвестор собирается продлить линию СТ от разворотного кольца «ВГТЗ» до ул. Михайлова вдоль ул. Тракторостроителей, завершить реконструкцию наземной части линии СТ от ул. Землянского до пл. Титова и приобрести 12 трехсекционных и 50 односекционных трамваев – это предстоит выполнить компании-инвестору в рамках муниципально-частного партнерства.





Между тем, как сообщало ИА «Высота 102», проект концессии был раскритикован экспертным советом Минтранса РФ, в том числе из-за сомнительного прогноза по выручке, отсутствию планов по развитию трамвайных маршрутов в направлении юга Волгограда, а также из-за дублирования схем движения трамваев другими видами транспорта.







Однако после того, как замечания были учтены, эксперты одобрили проект развития электротранспорта. При этом часть волгоградцев выступила против заключения данного соглашения, так как считает более перспективным продолжение строительства линии скоростного трамвая в сторону Кировского района.



