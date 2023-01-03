Общество

"Оценили высоко": общественники поддержали проект передачи в концессии волгоградских трамваев

Общество 03.01.2023 10:25
0
03.01.2023 10:25



Общественники поддержали планы мэрии по обновлению трамвайных линий в рамках муниципально-частного партнерства. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда по итогам встречи главы города Владимира Марченко и членов общественной палаты Волгограда. Так, в мэрии заявили, что «все озвученные планы властей по модернизации трамвайного хозяйства были высоко оценены общественниками».

Напомним, прямо перед новым, 2023 годом администрация Волгограда заключила соглашение  о развитии электротранспорта с АО «ЭлектроТранспортПлюс». Эта компания стала единственной, которая подала заявку на заключение соответствующего договора.

Ранее в администрации города заверяли, что на развитие трамвайного парка и инфраструктуры будет направлено порядка 12 миллиардов рублей – федеральные инвестиции, средства компании-инвестора и льготные кредиты.  

Также в мэрии обещают, что инвестор собирается продлить линию СТ от разворотного кольца «ВГТЗ» до ул. Михайлова вдоль ул. Тракторостроителей, завершить реконструкцию наземной части линии СТ от ул. Землянского до пл. Титова и приобрести 12 трехсекционных и 50 односекционных трамваев – это предстоит выполнить компании-инвестору в рамках муниципально-частного партнерства.

Между тем, как сообщало ИА «Высота 102», проект концессии был раскритикован экспертным советом Минтранса РФ, в том числе из-за сомнительного прогноза по выручке, отсутствию планов по развитию трамвайных маршрутов в направлении юга Волгограда, а также из-за дублирования схем движения трамваев другими видами транспорта.

Однако после того, как замечания были учтены, эксперты одобрили проект развития электротранспорта. При этом часть волгоградцев выступила против заключения данного соглашения, так как считает более перспективным продолжение строительства линии скоростного трамвая в сторону Кировского района.

Кроме того, волгоградцы предупреждали о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Что, собственно, и случилось 1 января 2023 года.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.01.2023 10:53
Общество 03.01.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2023 09:16
Общество 03.01.2023 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2023 08:16
Общество 03.01.2023 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 21:08
Общество 02.01.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 19:50
Общество 02.01.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 19:00
Общество 02.01.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 17:44
Общество 02.01.2023 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 17:20
Общество 02.01.2023 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 16:08
Общество 02.01.2023 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 15:07
Общество 02.01.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 14:36
Общество 02.01.2023 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 13:56
Общество 02.01.2023 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 13:26
Общество 02.01.2023 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 11:44
Общество 02.01.2023 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2023 11:00
Общество 02.01.2023 11:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:24
В Волгограде разыскивают водителя «Киа Рио» после тарана с ВАЗ-2114Смотреть фотографии
10:53
«Огненная маска и карнавал»: волгоградцев зовут зажечь на катках в ЦПКиО и парке «Раздолье»Смотреть фотографии
10:25
"Оценили высоко": общественники поддержали проект передачи в концессии волгоградских трамваевСмотреть фотографии
09:16
Провалившую капремонт домов в Волгоградской области компанию из Грозного внесут в черный списокСмотреть фотографии
08:16
Волгоградстат: 2022 в Волгоградской области стал годом свадебного бумаСмотреть фотографии
21:08
В СВО погиб 25-летний боец ММА и ЧВК «Вагнер» из ВолжскогоСмотреть фотографии
19:50
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ожидается шторм в ближайшие суткиСмотреть фотографии
19:00
В Волгоградской области похоронили 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
17:44
После вынужденного простоя в Волгограде снова открыли каток «Раздолье»Смотреть фотографии
17:20
В Башкортостане создали ледяную скульптуру «Родина-мать» из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:08
«У нас желание одно»: многодетная семья из Волгограда, потерявшая в пожаре дом, встретила Новый год на новом местеСмотреть фотографии
15:07
Самолет экстренно посадили в Волгограде из-за запаха горелой проводкиСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде вандалы оторвали уши Чебурашке и СмешарикуСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде катки в ЦПКиО и «Раздолье» закрыли из-за дождя и солнцаСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде в очередной раз эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
12:33
Схватил за горло: волгоградка в новогоднюю ночь ударила мужа ножом в грудьСмотреть фотографии
11:44
А как было в прошлом? В Волгоградской области 1 января родились 27 малышейСмотреть фотографии
11:00
Какие изменения ждут волгоградских водителей в наступившем годуСмотреть фотографии
10:01
Резали, душили, били, стреляли: самые громкие убийства и нападения 2022 годаСмотреть фотографии
09:46
Всего переломало: в Волгоградской области влетел в ограждение 21-летний пьяный водительСмотреть фотографии
09:33
В Волгоград вертолетом экстренно эвакуировали обгоревшую женщинуСмотреть фотографии
08:50
Чем накормят иностранных гостей в Волгограде в 2023 годуСмотреть фотографии
08:00
Дожди, штормовой ветер и +11 °С: какая погода ждет волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
20:34
Мы это пережили: события, которые меняли жизнь волгоградцев в 2022 годуСмотреть фотографии
18:55
В Волгоградской области 2 января потеплеет до +10 при сильном ветреСмотреть фотографии
16:09
Под Волгоградом школьник пострадал сам, но спас 7-летнего ребенка от агрессивной собакиСмотреть фотографии
15:35
«Ждать не будем»: Бочаров 1 января проверил модернизацию опорной больницыСмотреть фотографии
13:30
При пожаре в частном доме в Волгоградской области пострадала хозяйкаСмотреть фотографии
12:52
Душа хочет праздника: 4,7 тысячи волгоградцев встретили Новый год у главной ёлкиСмотреть фотографии
11:35
Первый новорожденный появился в 2023 году в Волжском Волгоградской областиСмотреть фотографии
 