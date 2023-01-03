Напомним, прямо перед новым, 2023 годом администрация Волгограда заключила соглашение о развитии электротранспорта с АО «ЭлектроТранспортПлюс». Эта компания стала единственной, которая подала заявку на заключение соответствующего договора.
Общество 03.01.2023 10:25
0
03.01.2023 10:25
Напомним, прямо перед новым, 2023 годом администрация Волгограда заключила соглашение о развитии электротранспорта с АО «ЭлектроТранспортПлюс». Эта компания стала единственной, которая подала заявку на заключение соответствующего договора.
Общественники поддержали планы мэрии по обновлению трамвайных линий в рамках муниципально-частного партнерства. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда по итогам встречи главы города Владимира Марченко и членов общественной палаты Волгограда. Так, в мэрии заявили, что «все озвученные планы властей по модернизации трамвайного хозяйства были высоко оценены общественниками».
Напомним, прямо перед новым, 2023 годом администрация Волгограда заключила соглашение о развитии электротранспорта с АО «ЭлектроТранспортПлюс». Эта компания стала единственной, которая подала заявку на заключение соответствующего договора.
Ранее в администрации города заверяли, что на развитие трамвайного парка и инфраструктуры будет направлено порядка 12 миллиардов рублей – федеральные инвестиции, средства компании-инвестора и льготные кредиты.
Также в мэрии обещают, что инвестор собирается продлить линию СТ от разворотного кольца «ВГТЗ» до ул. Михайлова вдоль ул. Тракторостроителей, завершить реконструкцию наземной части линии СТ от ул. Землянского до пл. Титова и приобрести 12 трехсекционных и 50 односекционных трамваев – это предстоит выполнить компании-инвестору в рамках муниципально-частного партнерства.
Между тем, как сообщало ИА «Высота 102», проект концессии был раскритикован экспертным советом Минтранса РФ, в том числе из-за сомнительного прогноза по выручке, отсутствию планов по развитию трамвайных маршрутов в направлении юга Волгограда, а также из-за дублирования схем движения трамваев другими видами транспорта.
Однако после того, как замечания были учтены, эксперты одобрили проект развития электротранспорта. При этом часть волгоградцев выступила против заключения данного соглашения, так как считает более перспективным продолжение строительства линии скоростного трамвая в сторону Кировского района.
Кроме того, волгоградцы предупреждали о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Что, собственно, и случилось 1 января 2023 года.
«Огненная маска и карнавал»: волгоградцев зовут зажечь на катках в ЦПКиО и парке «Раздолье»03.01.2023 10:53
Общество 03.01.2023 10:53
Провалившую капремонт домов в Волгоградской области компанию из Грозного внесут в черный список03.01.2023 09:16
Общество 03.01.2023 09:16
Волгоградстат: 2022 в Волгоградской области стал годом свадебного бума03.01.2023 08:16
Общество 03.01.2023 08:16
В СВО погиб 25-летний боец ММА и ЧВК «Вагнер» из Волжского02.01.2023 21:08
Общество 02.01.2023 21:08
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ожидается шторм в ближайшие сутки02.01.2023 19:50
Общество 02.01.2023 19:50
В Волгоградской области похоронили 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер»02.01.2023 19:00
Общество 02.01.2023 19:00
После вынужденного простоя в Волгограде снова открыли каток «Раздолье»02.01.2023 17:44
Общество 02.01.2023 17:44
В Башкортостане создали ледяную скульптуру «Родина-мать» из Волгограда02.01.2023 17:20
Общество 02.01.2023 17:20
«У нас желание одно»: многодетная семья из Волгограда, потерявшая в пожаре дом, встретила Новый год на новом месте02.01.2023 16:08
Общество 02.01.2023 16:08
Самолет экстренно посадили в Волгограде из-за запаха горелой проводки02.01.2023 15:07
Общество 02.01.2023 15:07
В Волгограде вандалы оторвали уши Чебурашке и Смешарику02.01.2023 14:36
Общество 02.01.2023 14:36
В Волгограде катки в ЦПКиО и «Раздолье» закрыли из-за дождя и солнца02.01.2023 13:56
Общество 02.01.2023 13:56
В Волгограде в очередной раз эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»02.01.2023 13:26
Общество 02.01.2023 13:26
А как было в прошлом? В Волгоградской области 1 января родились 27 малышей02.01.2023 11:44
Общество 02.01.2023 11:44
Какие изменения ждут волгоградских водителей в наступившем году02.01.2023 11:00
Общество 02.01.2023 11:00