В Волгограде пятеро детей из-за ДТП встретили Новый год в больнице





Пятеро детей пострадали в дорожных авариях в канун Нового года в Волгограде, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Так, в Кировском районе в результате ДТП пострадали 2-летняя и 5-месячная девочки. Они находились в автомобиле Toyota Carina. Находящаяся за рулем иномарки 39-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП напротив дома №5 по ул. Розы Люксембург. В этой аварии также пострадала 25-летняя девушка, которая находилась в машине.

В этом же районе произошла еще одна авария, в которой пострадала 5-летняя девочка. По предварительной информации, виновником ДТП стал 30-летний водитель Volkswagen Passat, который следовал по ул. 64-ой Армии и на пересечении с улицей Курчатова выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта». Ребенок находился в иномарке.

В Красноармейском районе 27-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. ДТП произошло напротив дома № 56 по ул. Довженко.

Еще одна авария произошла в Ворошиловском районе, где из-за водителя бензовоза пострадала 14-летняя девочка. Она находилась в автомобиле «Лада Гранта», в которую врезался грузовик. Водитель легковушки погиб



