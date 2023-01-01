В Волгограде пятеро детей из-за ДТП встретили Новый год в больнице

Происшествия 01.01.2023 11:01
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01.01.2023 11:01
Пятеро детей пострадали в дорожных авариях в канун Нового года в Волгограде, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Так, в Кировском районе в результате ДТП пострадали 2-летняя и 5-месячная девочки. Они находились в автомобиле Toyota Carina. Находящаяся за рулем иномарки 39-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП напротив дома №5 по ул. Розы Люксембург. В этой аварии также пострадала 25-летняя девушка, которая находилась в машине.
В этом же районе произошла еще одна авария, в которой пострадала 5-летняя девочка. По предварительной информации, виновником ДТП стал 30-летний водитель Volkswagen Passat, который следовал по ул. 64-ой Армии и на пересечении с улицей Курчатова выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта». Ребенок находился в иномарке.
В Красноармейском районе 27-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. ДТП произошло напротив дома № 56 по ул. Довженко.
Еще одна авария произошла в Ворошиловском районе, где из-за водителя бензовоза пострадала 14-летняя девочка. Она находилась в автомобиле «Лада Гранта», в которую врезался грузовик. Водитель легковушки погиб.
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