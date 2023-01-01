Происшествия

В Волгограде в ДТП с бензовозом погиб 40-летний мужчина

Происшествия 01.01.2023 10:23
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01.01.2023 10:23



Смертельная авария произошла в Ворошиловском районе Волгограда 31 декабря. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, виновником аварии стал 48-летний водитель бензовоза.
По предварительной информации, водитель грузовика Mercedes-Benz Actros, двигаясь в сторону улицы Азизбекова, напротив дома № 1 по улице Венецианова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта».



В результате 40-летний водитель легковушки погиб на месте ДТП. В больницу с травмами доставили 14-летнюю пассажирку «Лады Гранты».
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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