Происшествия

В Волгограде от тарана в ДТП едва не перевернулась маршрутка: видео

Происшествия 30.12.2022 17:59
0
30.12.2022 17:59


В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 30 декабря, примерно в 06.45 произошло столкновение двух маршруток. Есть пострадавший. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.

— По предварительным данным, 58-летний водитель за рулем «Газели» (маршрут № 149) двигался по проспекту имени Жукова со стороны улицы Хорошева в направлении улицы Землячки, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 38 по улице Землячки водитель совершил маневр правого поворота, не уступил дорогу и  столкнулся с двигавшимся слева от него автомобилем «Газель» (маршрут № 56).  

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате дорожной аварии есть пострадавший. Пассажир, следовавший в «Газели» по маршруту № 56 доставлен в больницу № 25. 37-летний мужчина получил ушиб правой ноги, от госпитализации отказался. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.12.2022 09:32
Происшествия 30.12.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 19:21
Происшествия 29.12.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 17:56
Происшествия 29.12.2022 17:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 12:50
Происшествия 29.12.2022 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 11:08
Происшествия 29.12.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 10:01
Происшествия 29.12.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 09:19
Происшествия 29.12.2022 09:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 13:59
Происшествия 28.12.2022 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 11:26
Происшествия 28.12.2022 11:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 10:58
Происшествия 28.12.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 10:39
Происшествия 28.12.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 10:02
Происшествия 28.12.2022 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2022 09:23
Происшествия 28.12.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2022 20:43
Происшествия 27.12.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2022 14:08
Происшествия 27.12.2022 14:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:32
На железнодорожной станции в Волжском возведут пешеходный мостСмотреть фотографии
18:03
Как будут работать волгоградские стоматологии в новогодние праздники: графики и адресаСмотреть фотографии
18:00
В Волжском поликлиника из-за врачебной ошибки выплатит ребенку-инвалиду 319 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:59
В Волгограде от тарана в ДТП едва не перевернулась маршрутка: видеоСмотреть фотографии
16:37
Городские службы Волгограда перешли на особый режим: список телефоновСмотреть фотографии
16:30
Волгоградский «Ротор» покинул 19-летний вратарь Никита КокаревСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде перед Новым годом взлетели в цене почти все продуктыСмотреть фотографии
13:49
«Вагончик тронулся»: трамваи Волгограда передали в концессию на 2 месяца раньше срокаСмотреть фотографии
13:44
Спортшкола волгоградского «Ротора» отстранена от участия в ЮФЛ в новом сезонеСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области пособие одиноким бедным подняли до 243 рублейСмотреть фотографии
13:15
Волгоградцы отправили посылки бойцам 20-й гвардейской мотострелковой дивизииСмотреть фотографии
12:53
Главную новогоднюю елку города волгоградцам подарил ПСБСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области в поле нашли неопознанные объекты: видеоСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом на участке селянина по суду снесли опору ЛЭПСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде вспоминают погибших во взорванном 30 декабря троллейбусеСмотреть фотографии
10:26
«План Ломоносова»: что будет происходить в ЦПКиО Волгограда с 2 по 9 январяСмотреть фотографии
10:17
С 1 января 2023 года МРОТ в Волгоградской области вырастет до 17518 рублейСмотреть фотографии
10:02
Волгоградские библиотекари связали из пряжи праздничную ёлкуСмотреть фотографии
09:32
В Михайловке «Лада Приора» с 20-летним водителем протаранила столбСмотреть фотографии
08:51
Инспекторы нагрянули с проверкой в кинотеатр «Победа» в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:26
Роспотребнадзор советует волгоградцам больше пить в новогоднюю ночь: но не алкогольСмотреть фотографии
21:00
В Волгоградской области 30 декабря ожидаются мокрый снег и гололедСмотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области арендуют 100 дорожных камер за 801 миллион рублейСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде арестовали машины должников на парковке ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
18:12
«Я их не боюсь»: жителя Волгоградской области оштрафовали за черную метку на здании администрацииСмотреть фотографии
17:56
Житель Волгоградской области похитил 1,5 км проводов на 10-киловольтной линииСмотреть фотографии
16:30
Указом Путина еще десять волгоградцев представлены к ордену Мужества посмертноСмотреть фотографии
15:23
Военные из Волгоградской области опробуют в зоне СВО новые внедорожникиСмотреть фотографии
14:59
Владимир Федоров назначен управляющим нового Социального фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
«От следствия и суда не скрывается»: подозреваемый в убийстве беременной волгоградки попросился домойСмотреть фотографии
 