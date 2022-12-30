В Волгограде от тарана в ДТП едва не перевернулась маршрутка: видео

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 30 декабря, примерно в 06.45 произошло столкновение двух маршруток. Есть пострадавший. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.

— По предварительным данным, 58-летний водитель за рулем «Газели» (маршрут № 149) двигался по проспекту имени Жукова со стороны улицы Хорошева в направлении улицы Землячки, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 38 по улице Землячки водитель совершил маневр правого поворота, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся слева от него автомобилем «Газель» (маршрут № 56).

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате дорожной аварии есть пострадавший. Пассажир, следовавший в «Газели» по маршруту № 56 доставлен в больницу № 25. 37-летний мужчина получил ушиб правой ноги, от госпитализации отказался.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области