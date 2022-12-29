В Волгоградской области дизтопливо продолжает стремительно дорожать. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, за прошедшую неделю цены на солярку выросли еще на 47 копеек. Теперь литр дизтоплива стоит в среднем без одной копейки 57 рублей.

При этом цены на остальные марки бензина в Волгоградской области за неделю остались прежними.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало об обеспокоенности сельхозпроизводителей стремительным подорожанием дизтоплива после окончания уборочной страды. Возмущение по данному факту выразили на днях и в Госдуме РФ. Однако, по всей видимости, управу на производителей нефтепродуктов найти никто не может.