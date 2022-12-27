Михаил Задорнов: «Санация банка «Открытие» стала одним из самых успешных проектов в истории российского финансового рынка»
Экономика 27.12.2022 19:19
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27.12.2022 19:19
Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на пресс-конференции в Москве подвел итоги пятилетней работы по санации группы «Открытие» и её превращению в один из самых прибыльных и ликвидных финансовых активов России. 27 декабря Банк России объявил о завершении сделки по выходу из капитала банка и продаже «Открытия» банку ВТБ за 340 млрд рублей.
Задорнов отметил, что активы группы «Открытие» за пять лет выросли в полтора раза — с 2,5 трлн до 3,8 трлн рублей. Денежный капитал группы на конец 2022 года составил около 500 млрд рублей против 57 млрд рублей в момент передачи банка на санацию в августе 2017 года. С 2018 года банк и группа ежегодно зарабатывали чистую прибыль своему акционеру — Банку России. Совокупная прибыль группы «Открытие» за эти годы по международным стандартам финансовой отчетности превысила 210 млрд рублей.
Летом 2019 года Банк России официально объявил о завершении санации банка «Открытие».
За пять лет на базе банка «Открытие» была сформирована одна из крупнейших банковских финансовых групп России. Интеграция ИТ-ландшафта и вывод нецелевых ИТ-систем позволили уменьшить их количество в два с половиной раза – с 550 до 220. Банк увеличил доли рынка во всех сегментах кредитования. Объем выдачи ипотечных кредитов за пять лет вырос более чем в 6 раз - с 30 млрд до 185 млрд рублей.
Группа «Открытие» является одним из крупных и эффективных российских налогоплательщиков. Рост поступлений в бюджет от бизнеса группы «Открытие» с 2018 по 2022 годы составил 38,7%. В 2022 году группа «Открытие» заплатила в бюджеты всех уровней около 40 млрд рублей налогов.
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