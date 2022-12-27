Экономика

Михаил Задорнов: «Санация банка «Открытие» стала одним из самых успешных проектов в истории российского финансового рынка»

Экономика 27.12.2022 19:19
0
27.12.2022 19:19


Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на пресс-конференции в Москве подвел итоги пятилетней работы по санации группы «Открытие» и её превращению в один из самых прибыльных и ликвидных финансовых активов России. 27 декабря Банк России объявил о завершении сделки по выходу из капитала банка и продаже «Открытия» банку ВТБ за 340 млрд рублей.
Задорнов отметил, что активы группы «Открытие» за пять лет выросли в полтора раза — с 2,5 трлн до 3,8 трлн рублей. Денежный капитал группы на конец 2022 года составил около 500 млрд рублей против 57 млрд рублей в момент передачи банка на санацию в августе 2017 года. С 2018 года банк и группа ежегодно зарабатывали чистую прибыль своему акционеру — Банку России. Совокупная прибыль группы «Открытие» за эти годы по международным стандартам финансовой отчетности превысила 210 млрд рублей.
Летом 2019 года Банк России официально объявил о завершении санации банка «Открытие».
За пять лет на базе банка «Открытие» была сформирована одна из крупнейших банковских финансовых групп России. Интеграция ИТ-ландшафта и вывод нецелевых ИТ-систем позволили уменьшить их количество в два с половиной раза – с 550 до 220. Банк увеличил доли рынка во всех сегментах кредитования. Объем выдачи ипотечных кредитов за пять лет вырос более чем в 6 раз - с 30 млрд до 185 млрд рублей.
Группа «Открытие» является одним из крупных и эффективных российских налогоплательщиков. Рост поступлений в бюджет от бизнеса группы «Открытие» с 2018 по 2022 годы составил 38,7%. В 2022 году группа «Открытие» заплатила в бюджеты всех уровней около 40 млрд рублей налогов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.12.2022 17:57
Экономика 27.12.2022 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2022 16:21
Экономика 27.12.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.12.2022 14:55
Экономика 27.12.2022 14:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2022 12:37
Экономика 27.12.2022 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2022 09:37
Экономика 27.12.2022 09:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 19:12
Экономика 26.12.2022 19:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 16:58
Экономика 26.12.2022 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 16:38
Экономика 26.12.2022 16:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 16:19
Экономика 26.12.2022 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 15:46
Экономика 26.12.2022 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 13:43
Экономика 26.12.2022 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 13:10
Экономика 26.12.2022 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 13:09
Экономика 26.12.2022 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 12:39
Экономика 26.12.2022 12:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.12.2022 11:31
Экономика 26.12.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:15
ЦИК России исполнил мечту 7-летнего волгоградского мальчикаСмотреть фотографии
20:43
На асфальте была кровь: в Волжском нападение пса на мужчину попало на видеоСмотреть фотографии
19:40
Известный волгоградский журналист оценил прямую линию БочароваСмотреть фотографии
19:03
В реанимации умерла пострадавшая от взрыва газа 52-летняя волгоградкаСмотреть фотографии
18:11
«Настоящий мужской поступок»: в Волгограде наградили капитана полиции, спасшего детей из пожараСмотреть фотографии
17:51
Прямая линия с Андреем Бочаровым: о чем заявил губернатор 27 декабряСмотреть фотографии
16:39
Главное - вовремя: какие налоги надо заплатить до конца 2022 годаСмотреть фотографии
16:21
Минтранс РФ одобрил проект концессии волгоградских трамваевСмотреть фотографии
15:27
«На севере уже лежит»: в Волгограде 28 декабря выпадет снегСмотреть фотографии
15:25
Wink представляет кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты на все каникулыСмотреть фотографии
15:16
Губернатор о будущем трамваев Волгограда: «Мы планируем работать в рамках концессии»Смотреть фотографии
14:44
Бочаров ответил, когда в Котово решат проблему с водойСмотреть фотографии
14:16
Два метра в час при слабом ветре: показываем, как возводят новый мост через ВДСК под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
В Урюпинске около 60 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассеСмотреть фотографии
13:40
Губернатор Бочаров объяснил, за что благодарен волгоградцамСмотреть фотографии
13:26
Семьи участников СВО из Волгограда и области смогут бесплатно посещать театрыСмотреть фотографии
13:25
Есть контакт: Андрей Бочаров в прямом эфире отвечает на вопросы волгоградцевСмотреть фотографии
12:56
В Волгоградской области растет количество заболевших свиным гриппомСмотреть фотографии
12:55
Две улицы в центре Волгограда реконструируют за 95 млн рублейСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области в 2 раза увеличили выплату на газификацию жильяСмотреть фотографии
11:26
Волгоградским передовикам будут вручать штандарт губернатораСмотреть фотографии
10:35
ФСБ: еще один пособник террористов получил срок в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Опубликовано видео ДТП с лихачом, покалечившим ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде 27 декабря в 13.00 стартует прямая линия с губернаторомСмотреть фотографии
09:56
Губернатор Бочаров увидел, как наводят мосты под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом из буровой скважины пролилась нефтьСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области осудят мужчину, укусившего за руку командира ППССмотреть фотографии
08:51
В Волгоградской области жена пырнула ножом мужа за критику ее как хозяйкиСмотреть фотографии
07:54
Волгоградцы готовы заменить новогодние корпоративы на премииСмотреть фотографии
21:26
Волгоградскую область в 2022 году выбрали местом жительства 1289 человек из дальнего зарубежьяСмотреть фотографии
 